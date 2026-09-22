CODESAL acompañó una nueva edición de la fiesta departamental del estudiante en La Criolla

La Criolla volvió a ser escenario de una nueva edición de la Fiesta Departamental del Estudiante, una celebración que reúne año tras año a comunidades educativas de distintas localidades del departamento Concordia.

En esta edición participaron estudiantes de La Criolla, Los Charrúas, El Redomón, Colonia Yuquerí, Colonia Ayuí, Osvaldo Magnasco, La Bianca, Puerto Yeruá y Colonia Roca, además de la Escuela Aerotécnica de la región de Salto Grande.

La jornada contó con carrozas, coreografías, hinchadas y distintas propuestas que reflejaron el trabajo, la creatividad y el compromiso de los estudiantes.

Los ganadores de la jornada

La Escuela N.º 5 Salto Grande, de La Criolla, se consagró como ganadora general de la edición.

En tanto, la carroza ganadora fue la presentada por la Escuela N.º 13 Azahares del Ayuí, de Colonia Ayuí, mientras que la coreografía ganadora correspondió a La Criolla.

La hinchada ganadora fue la de la Escuela Secundaria N.º 24 Cabildo Abierto, de Colonia Roca.

Durante la jornada también se realizó la elección de los embajadores y representantes de la fiesta. Joaquín Huber, de la Escuela N.º 152 M. M. Calderón, fue elegido Embajador, mientras que Emma Fuchinecco, de la Escuela N.º 3 Francisco Ramírez de Los Charrúas, fue elegida Embajadora.

Como Vice-Embajador fue elegido Bautista Ruiz Palmerola, La Bianca, y como Vice-Embajadora, Ariana Toledo, Colonia Ayuí.

Los representantes culturales fueron Luciano Spinelli, Puerto Yeruá, y Sofía Mazetto, La Criolla.

Acompañamiento institucional

La jornada contó con la presencia del intendente de La Criolla, Ariel Stucker, y de la intendenta de Los Charrúas, Andrea Imoberdoff, quienes acompañaron el desarrollo de una celebración que convocó a estudiantes, familias y comunidades educativas de distintos puntos del departamento.

El presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, acompañó la jornada y destacó la importancia de seguir respaldando este tipo de iniciativas que generan espacios de participación para los jóvenes y fortalecen los vínculos entre las localidades del departamento.

“Estas celebraciones tienen un enorme valor porque permiten que nuestros jóvenes se encuentren, compartan y sean protagonistas. Desde CODESAL vamos a continuar acompañando las iniciativas que promueven la participación y generan movimiento en nuestra región”, expresó Eduardo Cristina.

Con 22 años de historia y una nueva edición que reunió a estudiantes de diferentes puntos del departamento, la Fiesta Departamental del Estudiante continúa formando parte de la identidad y las tradiciones de la región.

Desde CODESAL, organismo bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, se continúa trabajando junto a instituciones y comunidades para acompañar propuestas que generan encuentro, participación y desarrollo regional.

Prensa CODESAL