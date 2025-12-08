Codesal brindó su versión oficial sobre el incidente en Termas del Perilago y desmintió versiones erróneas

Según el parte oficial brindado a 7Paginas, el hecho se registró cuando una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón, luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubría ese sector. Inmediatamente, el personal de CODESAL intervino, resguardó el área y dio aviso al servicio de emergencias 107 y a Bomberos Voluntarios.

El procedimiento se desarrolló de acuerdo a los protocolos establecidos, siguiendo las indicaciones de los profesionales hasta la llegada de los equipos especializados. La menor fue asistida en el lugar, liberada sin complicaciones mayores y posteriormente trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación más completa.

Desde el nosocomio se confirmó que la niña no presentaba lesiones óseas ni daños en tejidos o partes blandas, por lo que fue dada de alta con pautas de control, encontrándose en buen estado de salud.

Desde CODESAL agradecieron el rápido accionar del personal de salud, de Bomberos Voluntarios y de las fuerzas intervinientes, así como también la colaboración de los visitantes que se encontraban en el predio. Asimismo, reiteraron que el complejo cuenta con protocolos y medidas de seguridad activos en todas sus instalaciones, recordando la importancia de respetar la señalización y las indicaciones para prevenir situaciones de riesgo.

En el comunicado, el organismo también expresó su agradecimiento a los medios de prensa que se contactaron para verificar la información, priorizando una comunicación responsable. En contraste, lamentaron que algunos medios y páginas difundieran versiones imprecisas, generando preocupación innecesaria y desmereciendo el trabajo que se viene realizando con esfuerzo y responsabilidad.

Cabe mencionar que desde algunos sectores se había informado erróneamente que la menor habría perdido parte de una de sus manos y que el hecho se desarrolló en un clima de caos, versiones que fueron totalmente desmentidas por las autoridades.

Finalmente, desde CODESAL remarcaron que afortunadamente la menor se encuentra en buen estado y no hubo consecuencias graves.