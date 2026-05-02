CODESAL consolida alianzas con Prefectura y la Colectividad Venezolana para potenciar el turismo y la integración

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) continúa expandiendo su red de trabajo articulado con diferentes sectores de la sociedad. En esta oportunidad, el organismo suscribió dos convenios estratégicos: uno con el Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina y otro con la Colectividad Venezolana de Concordia.

Los acuerdos, firmados por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, contaron con la participación de Jorge Alberto Brozzi, delegado de la entidad de Prefectura, y de Naomi Longart, presidenta de la comunidad venezolana local.

Beneficios y espacios de integración

A través de estas alianzas, CODESAL busca no solo promocionar sus destinos, sino también garantizar el derecho a la recreación y la integración cultural:

Con Prefectura: Los afiliados al Círculo de Suboficiales accederán a beneficios exclusivos en los complejos administrados por la Corporación, facilitando el disfrute de los servicios recreativos.

Con la Colectividad Venezolana: El convenio contempla el uso de instalaciones para la realización de reuniones y talleres, además del acompañamiento institucional en eventos que difundan su cultura y fomenten la integración con la comunidad concordiense.

Impulso a las Termas del Perilago

Un punto central de ambos acuerdos es la colaboración en la difusión turística de destinos emblemáticos como las «Termas de Ayuí» y «Termas de Punta Viracho». El objetivo es potenciar el crecimiento de los atractivos del Lago de Salto Grande, haciendo especial hincapié en el cuidado del medio ambiente a través de los canales de comunicación de cada entidad firmante.

De esta manera, CODESAL —bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello— reafirma su rumbo de gestión basado en la consolidación de alianzas estratégicas para dinamizar el desarrollo turístico y social de la región.