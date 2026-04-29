CODESAL estuvo presente en el 73º workshop turístico de ASEAVYT

El evento reunió a más de 70 operadores turísticos, agencias de viajes, prestadores y representantes institucionales, consolidándose como un espacio estratégico para generar vínculos comerciales, intercambiar experiencias y acercar nuevas propuestas a los principales actores de la actividad turística.

En representación de CODESAL, la presencia institucional permitió promocionar la amplia oferta turística del Lago de Salto Grande, poniendo en valor destinos como Termas de Ayuí, Termas de Punta Viracho, los campings, playas, espacios recreativos y toda la diversidad natural que ofrece el destino.

Desde la Corporación, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, se destacó a 7Paginas, la importancia de participar en este tipo de encuentros, que permiten posicionar al destino ante agencias y operadores de distintos puntos del país, ampliando oportunidades de comercialización y fortaleciendo la llegada de visitantes durante todo el año.

“Estar presentes en estos espacios significa seguir mostrando el enorme potencial que tiene el Lago de Salto Grande y continuar construyendo vínculos que generen más movimiento económico, trabajo y oportunidades para nuestra comunidad”, señaló Eduardo Cristina, presidente de CODESAL.

La participación en el Workshop de ASEAVYT reafirma el compromiso de la Corporación con la promoción permanente del destino y con una visión estratégica que busca consolidar al Lago como uno de los polos turísticos más importantes del litoral argentino.