CODESAL firmó un convenio con el Instituto Hermano Septimio para potenciar la educación y la cultura

Con el firme propósito de consolidar redes de cooperación que beneficien de manera directa al entramado social y educativo de la región, la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) formalizó una importante alianza estratégica. El presidente del organismo provincial, Eduardo Cristina, encabezó la firma de un convenio marco de colaboración mutua con el Instituto de Profesorado Hermano Septimio, representado por su director, Nicolás Sampieri.

El acuerdo tiene como eje central coordinar esfuerzos económicos, logísticos y de difusión para potenciar el desarrollo de actividades educativas, culturales, artísticas y recreativas en Concordia. Ambas autoridades coincidieron en la urgencia de generar una articulación institucional sólida que sirva como plataforma de crecimiento e integración para toda la comunidad de Salto Grande.

La educación como motor de desarrollo regional

Tras la rúbrica del documento, el titular de CODESAL, Eduardo Cristina, definió el sentido prioritario que su gestión le imprime a este tipo de vinculaciones con el sector académico, “CODESAL tiene que ser una herramienta activa y presente en el territorio. Este convenio refleja fielmente nuestra política institucional: ponernos a disposición y acompañar activamente a los espacios educativos que forman a nuestros futuros profesionales, crean lazos y generan comunidad a diario”, fundamentó el funcionario.

A través de las cláusulas del acuerdo, ambas entidades se comprometieron a establecer canales de trabajo dinámicos que posicionen al arte, la enseñanza y la cultura como motores fundamentales del bienestar social. Desde CODESAL remarcaron que estas firmas forman parte de un plan de vinculación permanente con organizaciones de la sociedad civil y actores comunitarios para abrir nuevas oportunidades de participación real.

Respaldo clave a la tradicional «Fiesta de los Jardines»

La concreción de esta firma no fue casual en el calendario: se llevó a cabo en pleno proceso organizativo de la emblemática Fiesta de los Jardines, una de las propuestas comunitarias más queridas e impulsadas históricamente por el Instituto Hermano Septimio.

El evento, que se ha transformado en un clásico concordiense, reúne anualmente a estudiantes de profesorado, docentes, familias y vecinos en una colorida celebración que pone bajo los reflectores el valor de la educación inicial, la creatividad infantil y el trabajo en equipo. La nueva edición de esta festividad está programada para desarrollarse durante las jornadas de este jueves 4 y viernes 5 de junio.

A partir de lo establecido en el flamante convenio, CODESAL asumirá un rol de acompañamiento institucional directo para el evento, aportando herramientas de difusión y promoción pública para garantizar el éxito y la masividad de las jornadas. De esta manera, el organismo reafirma su compromiso con las expresiones que enriquecen la vida cultural de la ciudad.

Con informacion de prensa Codesal

Redaccion de 7Paginas