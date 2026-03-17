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Martes 17 de marzo de 2026
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CODESAL firmó un convenio de colaboración con Estudiantes Concordienses Unidos

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) firmó un convenio marco de colaboración con Estudiantes Concordienses Unidos (ECU), con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en iniciativas vinculadas a la integración estudiantil y la promoción de actividades recreativas, culturales y turísticas del Lago de Salto Grande.
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Redacción 7Paginas

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El acuerdo fue firmado por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y por la presidenta de ECU, Estefanía Chezzi Delgado, acompañada por Daiana Victoria Almada y Eduardo Marcelo Chezzi, en carácter de tutores responsables, quienes también firmaron el acuerdo.

Estudiantes Concordienses Unidos es una organización con amplia trayectoria en la ciudad que nuclea a la mayoría de las escuelas secundarias de Concordia. Desde su creación en 1962, lleva adelante la organización de la Fiesta de los Estudiantes, una celebración histórica que año a año convoca a cientos de jóvenes y familias, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región.

A través de este convenio, ambas instituciones acordaron articular acciones que promuevan espacios de encuentro, participación y desarrollo para los estudiantes, acompañando las distintas actividades impulsadas por la organización.

En este marco, CODESAL, bajo la orbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, brindará acompañamiento institucional a ECU, facilitando espacios para reuniones, capacitaciones y actividades, además de colaborar en acciones de difusión y promoción de los atractivos turísticos de la región.

Al respecto, Eduardo Cristina destacó “El acompañamiento a ECU es fundamental porque se trata de un espacio donde los jóvenes comienzan a formarse, no solo en lo personal sino también en lo institucional. Es una primera experiencia que les permite vincularse con distintos actores, tanto del ámbito público como privado, y desarrollar herramientas para el trabajo en conjunto. Además, es un escenario clave para la construcción de vínculos y la participación entre pares”.

Las actividades de los estudiantes se desarrollan a lo largo de varios meses. Comienzan con las elecciones de reyes y reinas en cada institución, que se llevan adelante entre abril y junio. Posteriormente, se realiza una primera fiesta en el Club Ferrocarril donde se premia la mejor elección, y en septiembre continúan con los tradicionales desfiles de carrozas.

El cierre tiene lugar el 21 de septiembre con la Fiesta del Estudiante, donde se premian las mejores carrozas, hinchadas y se elige al rey y la reina de todos los estudiantes. Se trata de una de las celebraciones más convocantes de la ciudad, que moviliza durante meses a estudiantes que trabajan y se organizan en representación de sus instituciones.

En este sentido, el Gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través de CODESAL, estará presente un año más acompañando esta emblemática fiesta, apoyando a los estudiantes en el desarrollo de sus actividades y contribuyendo a sostener una tradición profundamente arraigada en la comunidad.