CODESAL firmó un convenio de colaboración con Estudiantes Concordienses Unidos

El acuerdo fue firmado por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y por la presidenta de ECU, Estefanía Chezzi Delgado, acompañada por Daiana Victoria Almada y Eduardo Marcelo Chezzi, en carácter de tutores responsables, quienes también firmaron el acuerdo.

Estudiantes Concordienses Unidos es una organización con amplia trayectoria en la ciudad que nuclea a la mayoría de las escuelas secundarias de Concordia. Desde su creación en 1962, lleva adelante la organización de la Fiesta de los Estudiantes, una celebración histórica que año a año convoca a cientos de jóvenes y familias, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región.

A través de este convenio, ambas instituciones acordaron articular acciones que promuevan espacios de encuentro, participación y desarrollo para los estudiantes, acompañando las distintas actividades impulsadas por la organización.

En este marco, CODESAL, bajo la orbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, brindará acompañamiento institucional a ECU, facilitando espacios para reuniones, capacitaciones y actividades, además de colaborar en acciones de difusión y promoción de los atractivos turísticos de la región.

Al respecto, Eduardo Cristina destacó “El acompañamiento a ECU es fundamental porque se trata de un espacio donde los jóvenes comienzan a formarse, no solo en lo personal sino también en lo institucional. Es una primera experiencia que les permite vincularse con distintos actores, tanto del ámbito público como privado, y desarrollar herramientas para el trabajo en conjunto. Además, es un escenario clave para la construcción de vínculos y la participación entre pares”.

Las actividades de los estudiantes se desarrollan a lo largo de varios meses. Comienzan con las elecciones de reyes y reinas en cada institución, que se llevan adelante entre abril y junio. Posteriormente, se realiza una primera fiesta en el Club Ferrocarril donde se premia la mejor elección, y en septiembre continúan con los tradicionales desfiles de carrozas.

El cierre tiene lugar el 21 de septiembre con la Fiesta del Estudiante, donde se premian las mejores carrozas, hinchadas y se elige al rey y la reina de todos los estudiantes. Se trata de una de las celebraciones más convocantes de la ciudad, que moviliza durante meses a estudiantes que trabajan y se organizan en representación de sus instituciones.

En este sentido, el Gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través de CODESAL, estará presente un año más acompañando esta emblemática fiesta, apoyando a los estudiantes en el desarrollo de sus actividades y contribuyendo a sostener una tradición profundamente arraigada en la comunidad.