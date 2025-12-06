7PAGINAS

Sábado 6 de diciembre de 2025
CODESAL invita a disfrutar un fin de semana a pura recreación en los complejos termales

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), que preside Eduardo Cristina, invita a la comunidad de la región y a los turistas a participar de un completo fin de semana de actividades recreativas, deportivas y culturales en los complejos Termas de Punta Viracho y Termas del Ayuí, con propuestas programadas para este sábado 6 y domingo 7 de diciembre.
El cronograma contempla espectáculos musicales en vivo, actividades para toda la familia y un destacado evento deportivo con la coronación de la Copa XXVIII del XCO Entrerriano, que contará con la participación de la Asociación Entrerriana de Ciclismo de Montaña.

Las actividades comenzarán el sábado 6 a las 20:00 horas en el complejo Termas de Punta Viracho, con un show en vivo de Cumbia Parrandera, pensado para que vecinos y visitantes disfruten de una noche a puro ritmo.

El domingo 7, desde las 8:00 horas, la acción se trasladará a Termas del Ayuí, donde se realizará la acreditación y la largada de la competencia del XCO Entrerriano, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario provincial.

Durante la tarde del domingo, entre las 14:00 y las 16:00 horas, nuevamente en Punta Viracho, habrá espacio para la diversión de los más chicos con la presentación de artistas circenses y payasos. La jornada cerrará a las 20:00 horas con un show en vivo de La Sonic Band.

Desde CODESAL destacaron que estas iniciativas buscan seguir fortaleciendo el turismo, el deporte y la recreación en toda la Región de Salto Grande, ofreciendo propuestas gratuitas y de calidad para el disfrute de residentes y visitantes.