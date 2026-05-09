CODESAL potencia el destino Salto Grande en el 2° Foro de Termalismo y Enoturismo

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) reafirmó su protagonismo en la agenda turística provincial al participar activamente del 2° Foro de Termalismo y Enoturismo “Innovación y Futuro”, desarrollado recientemente en la ciudad de San José. El encuentro sirvió como plataforma para consolidar vínculos estratégicos con otros destinos y sectores productivos.

La delegación, encabezada por su presidente Eduardo Cristina, formó parte de dos intensas jornadas que reunieron a referentes del sector termal, bodegas, instituciones y profesionales de todo el país. Durante el foro se abordaron ejes de vanguardia como la sostenibilidad, la inteligencia artificial aplicada al turismo y la identidad territorial.

Agenda de trabajo y vínculos estratégicos

Más allá de las ponencias, CODESAL mantuvo una cargada agenda de reuniones bilaterales. Eduardo Cristina dialogó con el intendente de Cruz del Eje (Córdoba), con la especialista internacional Teresita Van Strate, y con diversos directores de turismo y empresarios del sector.

“Estos espacios son clave para dar a conocer no solo el servicio de nuestras Termas, sino también los avances logrados en los distintos complejos. Nos permiten mostrar la experiencia termal que ofrece CODESAL, con su propuesta de naturaleza, bienestar, salud y turismo”, subrayó Cristina, destacando el valor de la región de Salto Grande como destino de calidad.

Exposición institucional

En el marco de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, CODESAL contó con un espacio de exposición propio durante el bloque de presentaciones y experiencias (sunset). Allí se difundió el trabajo que se viene desarrollando en la zona del Perilago y se intercambiaron herramientas con otros actores del turismo de bienestar.

Para la Corporación, la presencia en estos foros es fundamental para seguir incorporando nuevas tendencias de mercado y posicionar a los complejos termales bajo su órbita como opciones competitivas y sustentables dentro del mapa turístico entrerriano.

Con información de prensa Codesal

Redaccion de 7Paginas