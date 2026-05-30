CODESAL presentó la agenda de actividades de junio con propuestas educativas, culturales y recreativas

Durante la presentación y conferencia de prensa de la que participo un cronista de 7Paginas, se dieron a conocer eventos educativos, culturales, sociales y recreativos que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad, promoviendo el encuentro, el aprendizaje, el arte, el bienestar y la participación comunitaria.

El presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, destacó el rol activo que viene desarrollando la Corporación en la generación y acompañamiento de iniciativas para la comunidad.

“Desde el inicio de esta gestión nos basamos mucho en la palabra Desarrollo, intentamos desde un principio no solo ser administradores de predios, sino ser también generadores, ser una herramienta que promueva determinadas acciones, colaborar y ayudar”, expresó.

Agenda de actividades

Noche de los Jardines: El próximo 4 de junio se realizará la “Noche de los Jardines”, organizada por el Instituto de Profesorado Hermano Septimio. Nicolás Sampieri presentó esta propuesta impulsada por estudiantes del profesorado de nivel inicial, pensada como una experiencia educativa y cultural en el marco del Día de los Jardines y de las Maestras Jardineras.

Feria Internacional del Ambiente: Los días 4 y 5 de junio se desarrollará la 10ª edición de la Feria Internacional del Ambiente en el Centro de Convenciones de Concordia. Constanza Montoreano explicó que participarán más de 60 proyectos educativos y representantes de México, Colombia, Perú y Paraguay, además de charlas, talleres, exposiciones y stands institucionales. También habrá un Eco Canje de ropa y CODESAL contará con un stand propio.

Concurso Internacional de Danzas: Sarita Iris presentó la 31º edición del Concurso Internacional de Danzas, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones y contará con jurados de renombre como Eleonora Cassano, Alejandro Totto y Nicolás Blanzari, además de delegaciones de distintos puntos del país, Uruguay y Brasil.

Gran Noche del Chamamé Entrerriano: El 13 de junio, desde las 21 horas en el Teatro Odeón, se realizará “La Gran Noche del Chamamé Entrerriano”. Hilda Santana brindó detalles de este evento que reunirá a la Orquesta Costa a Costa, Embajada Playadito y la reconocida cantora Nélida Zenón.

Jornadas por el Día Internacional del Yoga:Los días 20 y 21 de junio, Termas de Ayuí será sede de jornadas especiales por el Día Internacional del Yoga. Claudia Telep explicó que habrá yoga en piscinas, meditaciones, caminatas conscientes y distintas actividades de bienestar organizadas junto a profesionales de la disciplina.

Programas de prevención y educación

Durante la conferencia también se presentaron dos programas educativos impulsados junto a CODESAL.

Sebastián Yuzefoff, de Agrupación Amigos, presentó el Programa de Prevención sobre Adicciones y Consumo Problemático, destinado a preadolescentes de 10 a 13 años donde mediante herramientas lúdicas y educativas se les informa sobre el tema. El objetivo es llegar a la mayor cantidad de escuelas posibles mediante un trabajo consciente articulado junto a CODESAL.

Además, la Corporación presentó “De las Aulas a las Aguas”, una propuesta que se viene realizando ya desde hace 2 años. El programa propone jornadas educativas y recreativas en Termas de Ayuí, con un paquete que incluye traslado, ingreso al predio y actividades de senderismo, avistaje de fauna y aprendizaje sobre flora y biodiversidad de la región. La propuesta apunta a combinar convivencia, naturaleza y educación mediante paquetes accesibles para grupos escolares.

Desde CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, destacaron la importancia de acompañar iniciativas que fortalezcan la integración social, educativa y cultural de la región, trabajando articuladamente junto a instituciones, organizadores y distintos actores sociales para generar propuestas que impulsen el desarrollo comunitario.