CODESAL presentó la agenda de eventos de septiembre y octubre para concordia y la región

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), presidida por Eduardo Cristina, presentó este miércoles en el salón institucional del Centro Cívico la agenda de eventos destacados que se desarrollarán durante los meses de septiembre y octubre en Concordia y, principalmente, en el Lago de Salto Grande.

El encuentro contó con una gran convocatoria y una amplia respuesta por parte de las organizaciones, periodistas y público en general, que una vez más brindaron un marco destacado a esta conferencia.

Participaron instituciones, organizadores y referentes de cada una de las propuestas, poniendo en valor el trabajo articulado que el organismo provincial lleva adelante junto a instituciones y organizaciones de la comunidad, acompañando, generando espacios y contribuyendo a la difusión y crecimiento de cada iniciativa.

“Desde CODESAL entendemos que nuestra principal función es ser una herramienta para que los proyectos de nuestras instituciones se puedan concretar. Esta agenda es el resultado del trabajo articulado con cada institución, con cada dirigente, docente y profesional , que con mucho esfuerzo hoy llevan adelante su evento. Nosotros facilitamos, acompañamos y ponemos a disposición lo que tenemos, pero sobre todo, la decisión clara de ayudar y acompañar.” Expresó Eduardo, presidente de la Corporación y funcionario provincial.

Agenda deportiva de nivel internacional

En materia deportiva, el 12 y 13 de septiembre el Autódromo de Concordia será sede de la 7ª fecha del TCR South America, competencia regida por la FIA con pilotos de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Luciano Sendrós, vicepresidente del Autódromo, agradeció: “Agradecido con Eduardo por generar este espacio que nos hace fuertes y pone en valor nuestro circuito donde tendremos competencia internacional”.

Los días 24 y 25 de octubre se realizará la 13° edición del Cruce Salto Grande, tradicional carrera aventura de carácter internacional que por primera vez tendrá epicentro en Termas de Punta Viracho. Lo presentó su organizador, Marcelo Flores.

En tanto, el 31 de octubre, en el Camping y Playa Las Palmeras, se disputará una nueva fecha del Campeonato Entrerriano de Aguas Abiertas, que incorporará la categoría Máster (25 a 70 años). Su organizador, Aníbal Morán, destacó: “Gracias a Eduardo por este espacio y por estar siempre a disposición cada vez que venimos con una nueva idea”.

Mes del Estudiante

El 19 de septiembre, La Criolla vivirá la Fiesta Departamental del Estudiante, desde las 16:00 hs. con carrozas, coreografías, hinchadas y elección de embajadores. Presentó Guillermo Ortellado, director de Cultura y Turismo de La Criolla.

El 21 de septiembre, en el Club Ferrocarril, se realizará la 64° Fiesta del Estudiante de Concordia, con la particularidad de dos “Ferros” en una misma jornada, premiación de carrozas y elecciones, guerra de hinchadas y elección de los nuevos Reyes. Presentó Rocío Toledano, presidente de ECU.

El 23 de septiembre, en el gimnasio de la Escuela Comercio 1, se llevará a cabo el 12° Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas y Robótica. Lo presentó el profesor Rubén Rivero.

En este marco, se realizó la entrega de las declaraciones de interés legislativo provincial de la Fiesta del Estudiante y del Encuentro de Mini Carrozas, gestionadas por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, a través de la diputada provincial Carola Laner.

Cultura y tradición

Los días 2, 3 y 4 de octubre, en la ex Estación Norte, se realizará la 33° Fiesta Provincial del Inmigrante, con la participación de 18 colectividades, patio gastronómico, espectáculos en vivo y elección de la corte de soberanas. Su presidente, Yamile Latour, destacó: “Hay un montón de eventos que si no fuese por la generosidad de CODESAL, a través de su presidente, a muchas colectividades se nos haría imposible hacer”.

El 11 de octubre se realizará la 6° Fiesta Gaucha de Los Charrúas, que reunirá a 50 agrupaciones y alrededor de 600 jinetes, con juegos de rienda, jineteada, elección del gauchito y el cierre de Los Palmeras en el marco de los 85 años de la localidad. Representó al municipio Marcelo Pascariello.

“Quiero destacar especialmente el gran trabajo en equipo que realizan los funcionarios y los empleados de la Corporación, que están siempre dispuestos a brindar lo mejor de sí. Ese compromiso es el que nos permite seguir generando movimiento, oportunidades y desarrollo para Concordia y toda la región” comentó Eduardo.

El encuentro concluyó con la presentación del ballet “Renovando Sueños”, que brindó un cierre artístico a la jornada.

Desde CODESAL, organismo bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, se continúa trabajando junto a instituciones y referentes locales para acompañar y potenciar iniciativas que generan movimiento, oportunidades y desarrollo para Concordia y la región.

Prensa CODESAL