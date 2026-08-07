CODESAL presentó la agenda de eventos destacados de agosto para Concordia y la región

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), presidida por Eduardo Cristina, presentó este martes en el salón institucional del Centro Cívico la agenda de eventos que se desarrollarán durante agosto en Concordia y la región de Salto Grande, con una variada programación que incluye competencias deportivas, actividades culturales y acciones solidarias.

La presentación contó con la presencia de medios de comunicación locales y regionales, además de organizadores y representantes de distintas instituciones, quienes destacaron el acompañamiento de CODESAL para fortalecer y difundir las iniciativas que impulsan el desarrollo de la región.

Durante la conferencia, Eduardo Cristina remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y las organizaciones sociales, deportivas y culturales.

«Estas actividades donde emprendedores, dirigentes e instituciones llevan adelante con mucho esfuerzo y compromiso, son muy nobles e importantes para el desarrollo social, cultural, deportivo y también económico de nuestra ciudad y región de Salto Grande», expresó el presidente de CODESAL.

Un mes cargado de deporte

Entre las principales propuestas deportivas se encuentra el inicio del Torneo Pre Federal de Básquet, que comenzará este fin de semana con la participación de Club Estudiantes y Club Capuchinos, representantes de Concordia en la competencia provincial de mayores.

Durante la presentación estuvieron presentes el presidente de Estudiantes, Rodrigo Garat, y el vicepresidente de Capuchinos, Fernando Díaz Vélez, quienes agradecieron el respaldo brindado por CODESAL e invitaron al público a acompañar a ambos equipos durante el certamen.

Otra de las actividades anunciadas fue una nueva fecha del Torneo de Pesca Deportiva «Vale Todo Concordia», prevista para el domingo 9 de agosto desde las 9 de la mañana en Punta Viracho.

El organizador, Álvaro Barraud, explicó que debido a las condiciones actuales del río, la competencia se trasladará posteriormente al Lago de Salto Grande.

También se presentó el calendario de actividades del Autódromo Ciudad de Concordia, que tendrá un intenso cronograma entre agosto y septiembre con competencias de karting, categorías zonales y provinciales, exhibiciones de camiones Scania, un duatlón y el regreso del TCR, competencia internacional que volverá a tener a Concordia como escenario.

Por otra parte, el 22 y 23 de agosto, el Camping Las Palmeras será sede del Campeonato Entrerriano de Canotaje, que reunirá alrededor de 140 competidores provenientes de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones.

En las mismas fechas también se desarrollará un Encuentro de Stand Up Paddle (SUP), organizado por Ariel Nocelli y la escuela Cobra SUP, con la participación de deportistas de distintos puntos de la provincia.

La Feria Entrerriana del Libro vuelve a Concordia

En el plano cultural, uno de los eventos más importantes será la 4ª Feria Entrerriana del Libro, organizada por SADE Concordia, que se realizará los días 12, 13 y 14 de agosto, de 9 a 19 horas, en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional.

La presidenta de SADE Concordia, Liliana Ferreira, confirmó la participación de 48 escritores, editoriales de distintos puntos del país, presentaciones de libros, conferencias y diversas actividades abiertas al público.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de CODESAL por segundo año consecutivo e invitó a toda la comunidad a participar de esta propuesta cultural.

Moda y solidaridad

La agenda concluirá el 30 de agosto con un Desfile Benéfico, que se llevará a cabo desde las 17:30 horas en el salón de CODESAL.

La iniciativa, presentada por Carolina Arce, directora de CyC Models, tendrá como finalidad reunir alimentos e indumentaria que serán destinados a familias afectadas por el reciente temporal que golpeó a la región.

Trabajo conjunto para fortalecer la región

Desde CODESAL destacaron que estas acciones forman parte de una política de articulación permanente con instituciones deportivas, culturales y sociales, impulsando actividades que generan movimiento turístico, fortalecen la economía regional y promueven espacios de encuentro para la comunidad.

Finalmente, desde el organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, invitaron a vecinos y visitantes a acompañar cada una de las propuestas previstas durante agosto, destacando además el rol fundamental de los medios de comunicación en la difusión de las actividades que enriquecen la vida social, cultural y deportiva de Concordia y la región de Salto Grande.