CODESAL presentó un calendario deportivo que activará el Lago de Salto Grande durante marzo

El anuncio fue encabezado por el presidente del organismo, Eduardo Cristina, junto a representantes de distintas organizaciones vinculadas a la organización de las competencias.

La programación contempla diversas propuestas que combinan pesca deportiva, natación en aguas abiertas, actividades náuticas y encuentros automovilísticos, consolidando al lago como un escenario estratégico para el desarrollo deportivo y turístico de la región.

El cronograma comenzará el 6, 7 y 8 de marzo con la realización de la Fiesta Nacional de la Boga, que incluirá la tradicional competencia de pesca embarcada y de costa. Además, el sábado a las 19 horas se llevará a cabo la elección de la Embajadora del evento en el predio de Termas del Ayuí.

Durante ese mismo fin de semana también se desarrollará una nueva edición del Encuentro de Citroamigos, que reunirá a fanáticos de la reconocida marca automotriz provenientes de distintos puntos del país.

Posteriormente, el 14 de marzo tendrá lugar la prueba internacional Aguas Abiertas Salto–Concordia 5K, una competencia emblemática que une a Argentina y Uruguay y que forma parte del calendario nacional de esta disciplina.

Más adelante, el 21 de marzo, el lago será escenario del Sunset Náutico, una propuesta que integrará actividades como canotaje, stand up paddle y vela. El recorrido partirá desde el Camping Las Palmeras, atravesará el Seno Yacaré, Punta Viracho y el Yacht Club, para finalizar nuevamente en el mismo punto de partida.

Finalmente, el calendario cerrará el 28 de marzo con una fecha del Campeonato Entrerriano de Aguas Abiertas, destinada a nadadores federados y que marcará el regreso de este tipo de competencias al circuito local.

Durante la presentación, el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, destacó la importancia de este tipo de iniciativas. “La planificación de una agenda deportiva sostenida permite no solo fortalecer la práctica de cada disciplina, sino también generar movimiento turístico y dinamizar la economía regional”, afirmó.

Además, subrayó el trabajo conjunto que se viene realizando con clubes, asociaciones y organizadores, lo que permite garantizar el acompañamiento logístico y la adecuada puesta en condiciones de los espacios administrados por el organismo en el Lago de Salto Grande.

Con información de prensa Codesal