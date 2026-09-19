CODESAL propone una jornada especial para celebrar el Día del Estudiante en Termas del Ayuí

En el marco del Día del Estudiante, la Corporación de Desarrollo de Salto Grande, presidida por Eduardo Cristina, invita a jóvenes y grupos de amigos a acercarse a Termas del Ayuí y Parque Acuático durante ambos días y disfrutar de las distintas propuestas del complejo.

Quienes concurran en grupos de dos o más estudiantes podrán acceder a una entrada de $5.000 por persona. La jornada contará con música, juegos, shows y entretenimiento, además de las instalaciones del complejo termal, ideal para pasar el día junto a amigos.

Esta iniciativa de CODESAL, bajo la órbita de la secretaria general de la provincia a cargo de Mauricio Colello, busca ofrecer una alternativa de recreación y encuentro para los estudiantes, aprovechando este espacio único del Lago de Salto Grande.

La invitación está abierta a todos aquellos estudiantes que quieran acercarse en grupo y compartir una jornada diferente en Termas del Ayuí.