CODESAL reconoció a Yamile Latour por su trayectoria al frente de Inmigrantes Unidos de Concordia

La 33ª Fiesta Provincial del Inmigrante volvió a reunir este fin de semana a las distintas colectividades de Concordia en una celebración que puso en valor las raíces, las historias y las tradiciones que forman parte de la identidad de la ciudad.

En ese marco, la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) acompañó las tres jornadas de la tradicional fiesta y, durante el desarrollo de las actividades, realizó un reconocimiento especial a Yamile Latour, presidenta de Inmigrantes Unidos de Concordia, por su extensa trayectoria y compromiso con la institución.

El homenaje fue entregado por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, quien destacó especialmente el trabajo desarrollado por Latour en la promoción, preservación y difusión de la cultura de las colectividades.

Reconocimiento a una trayectoria

Durante la entrega, Cristina puso en valor los años de dedicación de Latour y el trabajo colectivo que sostiene a Inmigrantes Unidos.

“Yamile representa el esfuerzo de tantos años dedicados a mantener vivas nuestras raíces y a poner en valor la riqueza de la diversidad cultural que nos une”, expresó el funcionario provincial.

En ese sentido, también destacó el aporte de quienes integran la institución: “Desde CODESAL queremos resaltar, además, el enorme trabajo en equipo de toda la gran familia de Inmigrantes Unidos de Concordia, una institución ejemplo de unidad, solidaridad y amor por nuestras tradiciones”.

Tres jornadas de cultura y tradición

La fiesta contó con una variada programación que incluyó shows en vivo, bandas, ballets de las diferentes colectividades y un patio gastronómico, donde vecinos y visitantes pudieron disfrutar de comidas y sabores representativos de las distintas comunidades.

CODESAL, junto a su presidente Eduardo Cristina, estuvo presente durante las tres jornadas acompañando el desarrollo de una celebración que año tras año convoca a numerosas familias y visitantes.

Amiela Mendelovich Visnevetzky, nueva Reina Provincial del Inmigrante

Otro de los momentos destacados fue la elección de las nuevas representantes de la Fiesta Provincial del Inmigrante.

En las instalaciones del Centro de Convenciones, Amiela Mendelovich Visnevetzky, representante de la Colectividad Judía, fue elegida como nueva Reina Provincial del Inmigrante. La joven recibió la corona de manos de la reina saliente, Jazmín Busto Famularo.

La nueva corte quedó conformada de la siguiente manera:

Reina: Amiela Mendelovich Visnevetzky, Colectividad Judía.

Vice Reina: Camila Sofía Rodríguez Willatt, Colectividad Española.

1ª Princesa: Oriana María Agostina Fernández Nogueira, Colectividad Brasilera.

2ª Princesa: Zoe Naiara Schvint Tarabini, Colectividad Alemana.

3ª Princesa: Aldana Geraldine Romeau Meza, Colectividad Francesa.

Miss Elegancia: Mailén Briceño Daleve, Colectividad Suiza.

Miss Simpatía: Nicole Agustina Rolón Besel, Colectividad Vasca.

Anfitriona: Ana Abril Rodríguez Bogado, Agrupación Alas de Mi Patria.

Una fiesta que mantiene vivas las raíces

La nueva edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante volvió a poner en escena las historias de quienes llegaron al país en busca de un futuro mejor y que, con el paso de las generaciones, contribuyeron a construir una comunidad marcada por el encuentro de diferentes culturas.

En ese contexto, el reconocimiento a Yamile Latour puso en valor una trayectoria vinculada directamente con esa tarea de preservar las raíces y transmitirlas a las nuevas generaciones.

Desde CODESAL remarcaron que el acompañamiento a este tipo de celebraciones busca contribuir a mantener vivas las tradiciones y fortalecer los vínculos comunitarios, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos.

Con informacion de prensa de CODESAL

Redaccion de 7Paginas