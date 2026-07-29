CODESAL renovó su convenio con Scouts de Argentina y anunció un campamento nacional con más de 200 niños

El acuerdo fue rubricado durante un encuentro encabezado por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, junto a la directora del Distrito 1 de la Zona 20 de Scouts de Argentina, Ana Pugliese, quienes destacaron la continuidad de un trabajo conjunto que busca ampliar las oportunidades de formación y recreación para niños, jóvenes y adultos.

El convenio permitirá que integrantes de Scouts de Argentina continúen utilizando los campings Punta Viracho y Las Palmeras, además de otros espacios administrados por CODESAL, para desarrollar campamentos, jornadas educativas, actividades recreativas y encuentros de formación.

A cambio, la organización scout brindará capacitaciones, talleres y propuestas destinadas a la comunidad, además de colaborar con el programa «Hora Feliz» mediante actividades recreativas dirigidas a niños y adolescentes.

Ana Pugliese valoró la renovación del acuerdo y remarcó la importancia de contar con estos espacios para el desarrollo del movimiento.

«Es un paso muy importante haber firmado por segundo año consecutivo este convenio de trabajo y colaboración con CODESAL, ya que nos permite a todos los scouts del distrito, de la zona y del país disfrutar de los campings de Punta Viracho y Las Palmeras y del entorno natural para realizar nuestras actividades», expresó.

Asimismo, señaló que la mayoría de las propuestas scouts se desarrollan al aire libre, favoreciendo un ámbito educativo diferente al de las aulas o las pantallas, promoviendo el contacto con la naturaleza y el aprendizaje en comunidad.

Campamento nacional en octubre

Durante la reunión también comenzaron a coordinar la organización del campamento nacional «Aullidos», que se realizará los días 3 y 4 de octubre en predios de CODESAL.

El encuentro reunirá a más de 200 niños y niñas de entre 7 y 11 años, pertenecientes a la rama de Lobatos y Lobeznas, junto a alrededor de 60 educadores scouts provenientes de distintos puntos del país.

Las autoridades analizaron aspectos logísticos y organizativos para garantizar el desarrollo del evento, que tendrá como escenario los espacios naturales del Lago Salto Grande.

El presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, destacó que la renovación del convenio representa una apuesta al desarrollo de iniciativas con fuerte impacto social.

«Renovar este convenio significa seguir apostando a proyectos que tienen un enorme impacto social y educativo. Para nosotros es muy importante acompañar a Scouts de Argentina y poner a disposición nuestros espacios para que cientos de niños y jóvenes puedan vivir experiencias enriquecedoras en contacto con la naturaleza», afirmó.

Además, sostuvo que este tipo de acciones reflejan el compromiso de la Corporación con la promoción de valores, la inclusión y la educación ambiental.

Con esta renovación, CODESAL, organismo que depende de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, continúa fortaleciendo vínculos con instituciones de todo el país para impulsar propuestas vinculadas al turismo social, la educación ambiental y el aprovechamiento responsable de los espacios naturales del Lago Salto Grande.

Con informacion de prensa Codesal

Redaccion de 7Paginas