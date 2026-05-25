CODESAL reunió a cientos de personas en un fin de semana patrio con deporte y turismo en el Lago Salto Grande

Al respecto, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia de la infraestructura recuperada: “Que lugares como el Camping Las Palmeras, después de su puesta en valor, vuelvan a recibir a cientos de personas y eventos de esta magnitud no es casualidad. Es el resultado de una decisión del Gobierno provincial de, a través de CODESAL, recuperar espacios, fortalecer la infraestructura turística y generar condiciones para que haya más desarrollo, trabajo y movimiento económico en toda la región”.

Tres propuestas que consolidan al lago como polo deportivo regional

La agenda del fin de semana largo combinó la velocidad, la navegación a vela y la cultura motera en distintas locaciones del perilago:

3ª Fecha del Raid Náutico de las Américas (Playa y Termas Punta Viracho): La competencia de motonáutica tuvo su jornada central el sábado con una exigente carrera de 100 kilómetros para pilotos y equipos, mientras que el domingo se desarrolló un circuito boyado de alta velocidad y técnica. La fecha cerró con la entrega de premios en Termas Punta Viracho. “Fue una jornada hermosa con mucho público. Queremos volver en 2027; con CODESAL nos sentimos en casa”, expresó Marcelo Moreno, organizador del evento.

3ª Fecha Grand Prix Río Uruguay Clase Pampero (Yacht Club Salto Grande): Durante el sábado y el domingo, las aguas del lago recibieron a los máximos referentes de la navegación a vela de la región, coronando la actividad con la entrega de distinciones al atardecer del domingo.

Encuentro de Mototurismo (Complejo Camping Las Palmeras): Más de 200 motocicletas colmaron las instalaciones del camping el domingo. La jornada incluyó la recepción de los viajeros, un almuerzo en el parador, exhibición de rodados, una caravana por el perilago y un cierre musical a cargo de la banda local Ruidos Molestos en Termas Punta Viracho. “Superó todas las expectativas. Recibimos gente de Uruguay y de distintas provincias argentinas”, celebró Jorge, organizador del encuentro.

Un pilar para el desarrollo regional

Por su parte, el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, manifestó su satisfacción por el balance del fin de semana: “Gracias al gran trabajo de los equipos de la corporación y a la labor conjunta con los organizadores, pudimos llevar adelante un fin de semana increíble. Nos pone muy contentos haber sido una herramienta clave para la realización de estos tres eventos. Vamos a seguir posicionando a CODESAL y al Lago Salto Grande como uno de los pilares de desarrollo de toda la región”.

Desde el organismo provincial destacaron a 7Paginas, que este tipo de iniciativas no solo generan un inmediato movimiento turístico y hotelero, sino que además fortalecen la economía regional y consolidan al espejo de agua local como un destino estratégico para el deporte de alta competencia durante todo el año.