CODESAL revocó el permiso de un food truck en Playa Punta Viracho y los emprendedores denunciaron tramas administrativas

A través de una resolución oficial con fecha 14 de agosto de 2026, la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), firmada por su presidente Eduardo Horacio Cristina, notificó la cancelación de la autorización de uso de espacio público a la permisionaria Erica Ivana Schattenhofer. La medida afecta al funcionamiento del food truck denominado «Un Cachito de Sabor», el cual se encontraba instalado en la zona de Playa Punta Viracho.

De acuerdo a lo expresado en la notificación firmada por las autoridades provinciales, la decisión se respaldó en facultades reservadas por la propia corporación:

Cláusulas de reserva: CODESAL hizo uso de los puntos 1 y 7 del convenio suscripto en abril de 2026, los cuales establecían que la vigencia del permiso estaba sujeta a modificaciones o finalización anticipada por parte del organismo.

Plazo de desalojo: Se intimó a la permisionaria a cesar la actividad y retirar las instalaciones en un plazo de cinco días corridos, además de dejar el predio en condiciones de higiene y abonar eventuales cánones pendientes.

Acciones legales: El documento advierte que, de no cumplirse el plazo, el organismo adoptará medidas administrativas y judiciales para liberar el espacio.

El reclamo

Junto a la difusión del documento oficial, los responsables del puesto gastronómico hicieron público su malestar mediante un mensaje dirigido a la comunidad: «No nos dejan trabajar. CODESAL desde hace un año nos viene poniendo trabas. Hoy nos intiman a abandonar el espacio público… si es público».