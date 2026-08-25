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Martes 25 de agosto de 2026
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CODESAL se suma a la Fiesta Departamental del Estudiante que se realizará en La Criolla

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande y la Municipalidad de La Criolla firmaron un convenio de colaboración para acompañar una de las celebraciones más importantes para los jóvenes del departamento Concordia. El acuerdo contempla acciones de promoción, turismo, recreación e integración educativa.
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La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) y la Municipalidad de La Criolla formalizaron un Convenio de Colaboración Institucional destinado a fortalecer el trabajo conjunto en torno a la organización, promoción y desarrollo de la Fiesta Departamental del Estudiante.

Segun se informo a 7Paginas, el acuerdo fue firmado por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y el intendente de La Criolla, Ariel Stuker, y establece un marco de cooperación para acompañar una celebración que tiene una fuerte presencia entre los jóvenes de todo el departamento Concordia.

A partir del convenio, ambas instituciones trabajarán conjuntamente en diferentes aspectos vinculados con la organización, difusión y promoción de la Fiesta, además de contemplar la presencia de CODESAL durante las jornadas con propuestas y atractivos relacionados con los complejos que administra en el Lago de Salto Grande.

Juventud, turismo y recreación

El acuerdo también prevé una agenda de acciones vinculadas con la participación juvenil, la integración de las instituciones educativas, la recreación y el turismo regional, además de la promoción de los atractivos naturales y turísticos del Lago de Salto Grande.

Asimismo, quedó abierta la posibilidad de continuar desarrollando nuevas iniciativas conjuntas en materia deportiva, cultural, educativa y turística.

Desde CODESAL destacaron que el convenio forma parte de una agenda de trabajo que ya se viene desarrollando con el municipio de La Criolla, a partir del acompañamiento a diferentes actividades deportivas, culturales y recreativas.

“Es identidad y orgullo de todo el departamento”

Tras la firma, Eduardo Cristina destacó el vínculo construido con el municipio y valoró especialmente la posibilidad de acompañar a los jóvenes.

“Con Ariel y el equipo de La Criolla venimos trabajando muy bien desde el primer día. Ya hemos compartido distintas actividades y esta firma es un paso más en esa misma línea”, señaló.

En esa línea, agregó: “Para nosotros es fundamental acompañar a los jóvenes y a una fiesta tan importante como la del Estudiante, que es identidad y orgullo de todo el departamento”.

El titular de CODESAL también remarcó que el organismo trabaja siguiendo los lineamientos del Gobierno provincial.

“Desde CODESAL, por indicación del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, tenemos la premisa de trabajar codo a codo con cada municipio, potenciando el turismo, generando encuentro y poniendo en valor lo que tenemos en el Lago”, sostuvo.

 