CODESAL se suma a la Fiesta Departamental del Estudiante que se realizará en La Criolla

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) y la Municipalidad de La Criolla formalizaron un Convenio de Colaboración Institucional destinado a fortalecer el trabajo conjunto en torno a la organización, promoción y desarrollo de la Fiesta Departamental del Estudiante.

Segun se informo a 7Paginas, el acuerdo fue firmado por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y el intendente de La Criolla, Ariel Stuker, y establece un marco de cooperación para acompañar una celebración que tiene una fuerte presencia entre los jóvenes de todo el departamento Concordia.

A partir del convenio, ambas instituciones trabajarán conjuntamente en diferentes aspectos vinculados con la organización, difusión y promoción de la Fiesta, además de contemplar la presencia de CODESAL durante las jornadas con propuestas y atractivos relacionados con los complejos que administra en el Lago de Salto Grande.

Juventud, turismo y recreación

El acuerdo también prevé una agenda de acciones vinculadas con la participación juvenil, la integración de las instituciones educativas, la recreación y el turismo regional, además de la promoción de los atractivos naturales y turísticos del Lago de Salto Grande.

Asimismo, quedó abierta la posibilidad de continuar desarrollando nuevas iniciativas conjuntas en materia deportiva, cultural, educativa y turística.

Desde CODESAL destacaron que el convenio forma parte de una agenda de trabajo que ya se viene desarrollando con el municipio de La Criolla, a partir del acompañamiento a diferentes actividades deportivas, culturales y recreativas.

“Es identidad y orgullo de todo el departamento”

Tras la firma, Eduardo Cristina destacó el vínculo construido con el municipio y valoró especialmente la posibilidad de acompañar a los jóvenes.

“Con Ariel y el equipo de La Criolla venimos trabajando muy bien desde el primer día. Ya hemos compartido distintas actividades y esta firma es un paso más en esa misma línea”, señaló.

En esa línea, agregó: “Para nosotros es fundamental acompañar a los jóvenes y a una fiesta tan importante como la del Estudiante, que es identidad y orgullo de todo el departamento”.

El titular de CODESAL también remarcó que el organismo trabaja siguiendo los lineamientos del Gobierno provincial.

“Desde CODESAL, por indicación del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, tenemos la premisa de trabajar codo a codo con cada municipio, potenciando el turismo, generando encuentro y poniendo en valor lo que tenemos en el Lago”, sostuvo.