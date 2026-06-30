Codesal y Concordia Bureau avanzan en una agenda para fortalecer el turismo de reuniones

Concordia – La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) y el Concordia Bureau mantuvieron una reunión de trabajo para avanzar en un convenio marco de cooperación institucional. El objetivo: fortalecer la promoción turística de Concordia y toda la región de Salto Grande.

El encuentro fue encabezado por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, quien recibió al presidente del Concordia Bureau, Agustín Negri; a la secretaria, Belén Gómez; a la prosecretaria, Maricel Fernández; y al vocal, José Almirón. Durante la reunión se abordaron distintas líneas de trabajo para potenciar el turismo de reuniones, deportivo, corporativo y recreativo, a partir de una mayor articulación entre el sector público y privado.

Ejes del futuro convenio

Entre los principales puntos analizados se destacan:

La promoción conjunta de los complejos termales y los espacios administrados por CODESAL. La generación de beneficios para organizadores de eventos. La puesta a disposición de espacios institucionales para capacitaciones, congresos y presentaciones. El desarrollo de estrategias coordinadas para posicionar a Concordia como sede de eventos de alcance regional y nacional.

Ambas instituciones coincidieron en la necesidad de articular acciones que favorezcan la llegada de nuevos eventos a la ciudad y contribuyan al crecimiento de la actividad turística y económica local.

La firma de este convenio permitirá consolidar una agenda conjunta de trabajo destinada a impulsar el desarrollo turístico, promover los atractivos de la región y consolidar a Concordia como un destino competitivo para el turismo de reuniones y eventos.

CODESAL depende de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, y continúa promoviendo espacios de articulación institucional que apunten al desarrollo turístico y al crecimiento de la región.

Prensa Codesal