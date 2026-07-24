CODESAL y el Círculo de Retirados y Pensionados de la Policía firmaron un convenio para impulsar el turismo en la región

La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) y el Círculo de Retirados y Pensionados de la Policía de Entre Ríos – Filial Concordia firmaron un convenio marco de colaboración con el objetivo de fortalecer el turismo regional mediante acciones conjuntas de promoción y beneficios destinados a los afiliados de la institución policial.

El acuerdo fue rubricado por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y el titular del Círculo de Retirados y Pensionados, José Juan Basse, estableciendo un marco de cooperación que permitirá consolidar el vínculo entre ambas entidades y ampliar el acceso a los espacios turísticos administrados por la Corporación.

Beneficios y promoción turística

Entre los principales alcances del convenio, se destaca que los afiliados de la institución podrán acceder a beneficios en los complejos administrados por CODESAL, al tiempo que ambas organizaciones desarrollarán acciones coordinadas para promocionar el destino turístico de la región.

La iniciativa contempla la difusión de los principales atractivos del corredor del Lago de Salto Grande, entre ellos las Termas del Ayuí, las Termas de Punta Viracho y los demás espacios recreativos bajo la administración de la Corporación, con el propósito de incentivar la llegada de visitantes y fortalecer la actividad turística.

Asimismo, el convenio deja abierta la posibilidad de impulsar futuras iniciativas vinculadas al turismo, la recreación y otras actividades de interés común.

«El turismo es un motor de desarrollo»

Tras la firma del acuerdo, el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, destacó la importancia de continuar generando alianzas con distintas instituciones de la comunidad.

«Cada convenio que impulsamos representa una oportunidad para acercar nuestros espacios a más entrerrianos y fortalecer el turismo como motor de desarrollo. Queremos que cada vez más familias puedan disfrutar de los complejos administrados por CODESAL y conocer todo lo que el Lago de Salto Grande tiene para ofrecer», afirmó.

Fortalecer el desarrollo regional

Desde CODESAL señalaron que este tipo de acuerdos forman parte de una política de trabajo orientada a consolidar vínculos institucionales que favorezcan el crecimiento del turismo y el desarrollo regional.

La Corporación, organismo que depende de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello, continúa promoviendo convenios con distintas entidades para ampliar el acceso a los atractivos turísticos de Concordia y la región, generando nuevas oportunidades para residentes y visitantes.

Prensa Codesal

Redaccion de 7Paginas