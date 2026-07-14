Codesal y el Colegio de Arquitectos firmaron un convenio para impulsar proyectos de desarrollo en el lago Salto Grande

La iniciativa contempla la realización de concursos de ideas y anteproyectos, una herramienta que permitirá seleccionar propuestas con criterios de calidad técnica, transparencia y sostenibilidad para potenciar uno de los principales destinos turísticos de la región.

Un trabajo conjunto para planificar el crecimiento

El acuerdo fue rubricado por el presidente de Codesal, Eduardo Horacio Cristina, y el arquitecto Gastón Grantón, junto a la presidenta de la Regional Noreste del CAPER, Soledad Popelka. También participaron el tesorero de la institución, Gonzalo Noir, y el prosecretario de la Junta Ejecutiva del Colegio, Santiago David.

El convenio establece un marco de cooperación entre ambas instituciones para promover el diseño de obras y espacios públicos que contribuyan a poner en valor el área del lago Salto Grande.

«Queremos un desarrollo con planificación»

Tras la firma, el presidente de Codesal destacó la importancia de incorporar la mirada de profesionales especializados en los futuros proyectos.

«Queremos que el desarrollo del lago se haga con planificación, con calidad y con la mirada de los mejores profesionales de Entre Ríos. Este convenio nos permite abrir el juego a las ideas, a través de concursos que garanticen transparencia y excelencia en cada intervención», expresó Cristina.

El funcionario sostuvo además que el lago Salto Grande constituye «el corazón turístico de la región» y consideró que las inversiones deben planificarse con una visión de largo plazo y el respaldo de equipos técnicos.

Concursos para elegir las mejores propuestas

Por su parte, la presidenta de la Regional Noreste del CAPER, Soledad Popelka, afirmó que los concursos de arquitectura representan el mecanismo más transparente para definir proyectos de infraestructura.

«Los concursos de arquitectura son la herramienta más transparente y democrática para seleccionar las mejores propuestas. Es una oportunidad para que desde nuestra profesión podamos aportar soluciones innovadoras, sostenibles y adaptadas a las necesidades reales del territorio», señaló.

Asimismo, destacó que la articulación entre el Estado y las instituciones profesionales fortalece los procesos de planificación urbana y mejora la calidad de los espacios públicos.

Un impulso para el desarrollo turístico

Desde Codesal explicaron que el convenio forma parte de una estrategia destinada a jerarquizar el destino turístico mediante proyectos que respeten el ambiente y mejoren la experiencia de vecinos y visitantes.

El organismo, que depende de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, indicó que la convocatoria a profesionales de toda la provincia permitirá ampliar la diversidad de propuestas y garantizar que las iniciativas seleccionadas respondan a criterios técnicos y de sustentabilidad.

Próximos pasos

Con la firma del convenio, ambas instituciones comenzarán a trabajar en la elaboración de las bases y condiciones de los primeros concursos de ideas, cuya convocatoria será difundida en las próximas semanas.

De esta manera, Codesal reafirma su objetivo de consolidar al lago Salto Grande como un destino turístico competitivo, ordenado y de excelencia regional, promoviendo el trabajo conjunto con entidades profesionales para planificar el crecimiento del principal atractivo natural de Concordia y la región.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas