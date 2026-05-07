CODESAL y el Personal Jerárquico Municipal firman convenio para impulsar el turismo y la recreación

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) concretó la firma de un convenio de colaboración con la Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Concordia (A.P.J.P.M.C.). El acuerdo busca desarrollar acciones conjuntas que promuevan el bienestar de los trabajadores municipales a través del acceso a espacios de esparcimiento y turismo regional.

La rúbrica del documento estuvo a cargo del presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y del titular de la entidad gremial, José David Cañete, quien estuvo acompañado por el secretario Eduardo Alejandro Olier.

Beneficios y difusión del destino

Según se dijo a 7Paginas, a través de este convenio, CODESAL brindará a los afiliados de la asociación beneficios exclusivos para el uso de los predios que administra. Esto incluye el acceso y disfrute de las propuestas recreativas en el área del Lago de Salto Grande.

Por su parte, la Asociación de Personal Jerárquico asumió el compromiso de difundir los atractivos turísticos de la región, promoviendo destinos emblemáticos como las Termas del Ayuí y las Termas de Punta Viracho. Además, el acuerdo contempla acciones de concientización vinculadas al cuidado del ambiente y la colaboración en materia comunicacional para posicionar al perilago como un destino turístico de referencia.

Trabajo articulado

«Este convenio es un paso más en el trabajo articulado que venimos desarrollando desde CODESAL con las instituciones de Concordia. Queremos que los trabajadores municipales puedan acceder y disfrutar de los espacios que tenemos en el Lago, y que a la vez nos ayuden a difundir todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer», destacó Eduardo Cristina tras la firma.

De esta manera, la CODESAL —que funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos, a cargo de Mauricio Colello— continúa fortaleciendo alianzas estratégicas para impulsar el desarrollo social y recreativo de la región de Salto Grande.