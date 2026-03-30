CODESAL y el sindicato SOESGYPE sellan una alianza para potenciar el turismo en el lago de Salto Grande

En un paso más hacia la consolidación de la región de Salto Grande como destino de referencia, la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) formalizó un convenio marco de colaboración con el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGYPE). El objetivo central es impulsar acciones conjuntas que fortalezcan el turismo y la recreación.

El encuentro tuvo lugar en las oficinas de la Corporación y contó con la firma del Presidente de CODESAL, Eduardo Cristina. Por parte del sector sindical, participaron el Secretario Tesorero, Omar Biderbos, acompañado por José M. Biderbos y Humberto Fabián Rodríguez.

Beneficios y promoción del destino

El acuerdo establece un esquema de cooperación institucional que permitirá, entre otros puntos:

Beneficios para afiliados: Generar facilidades y acceso a propuestas recreativas para los trabajadores del sector.

Uso de complejos: Promover la afluencia de visitantes a los espacios y predios administrados por CODESAL.

Difusión regional: Fortalecer la marca turística de Salto Grande a través de los canales de comunicación del sindicato.

Desde la conducción de CODESAL señalaron que esta articulación no solo favorece el acceso de los trabajadores a espacios de calidad, sino que también garantiza un mayor movimiento y actividad económica en los complejos gestionados por la provincia.

Una política de apertura y desarrollo

Esta iniciativa se inscribe en el plan de trabajo que CODESAL lleva adelante bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos. La estrategia consiste en articular con distintos sectores —tanto públicos como privados y gremiales— para ampliar las oportunidades de desarrollo regional.

«Este tipo de convenios nos permiten consolidar el destino Salto Grande, integrando a los sectores productivos y del trabajo en la promoción de nuestras bellezas naturales y servicios turísticos», destacaron desde el organismo.