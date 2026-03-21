CODESAL y Prefectura coordinan acciones para reforzar la seguridad en el lago de Salto Grande

Del encuentro participaron el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, junto al jefe de Prefectura, Néstor Hoffmann, y el ayudante principal Darío Tajes.

Segun lo indicado a 7Paginas, durante la reunión se abordaron diversos ejes vinculados a la actividad en el lago, entre ellos la pesca artesanal, la seguridad náutica, el registro de guías y la delimitación de zonas seguras para la navegación.

Asimismo, se destacó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre ambas instituciones, con el objetivo de optimizar los controles, mejorar las condiciones de seguridad y acompañar el crecimiento de las actividades recreativas y productivas en el espejo de agua.

Desde CODESAL, organismo que funciona bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, remarcaron que la planificación conjunta con organismos de control y seguridad resulta clave para garantizar un desarrollo ordenado, responsable y sostenible de la región.