Codesal y Sadop firmaron convenio para trabajar juntos en la región de Salto Grande

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL)y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP Concordia) firmaron un convenio marco de colaboración para desarrollar acciones conjuntas en beneficio de sus comunidades.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y el representante de SADOP Concordia, Leandro Pereyra, en la sede de la Corporación.

Ambas instituciones se comprometieron a trabajar de manera articulada en iniciativas vinculadas a recreación, turismo, educación y formación. El convenio también contempla instancias de capacitación, participación en actividades institucionales y difusión de propuestas de interés común.

«Coincidimos en la importancia de generar espacios de cooperación que fortalezcan los vínculos entre las instituciones y que tengan un impacto directo en la comunidad de la región de Salto Grande», señalaron las autoridades tras la firma.

Con esta firma, CODESAL, bajo la órbita de la Secretaria General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, continúa su política de articulación con organizaciones de distintos sectores.