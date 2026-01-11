Colecta solidaria por una niña de Concordia que necesita una intervención millonaria

Ashley Yasmín tiene 3 años, nació de manera prematura a las 30 semanas de gestación y fue diagnosticada con hipoacusia bilateral severa. Debido a esta condición, necesita la colocación de implantes cocleares en ambos oídos para poder desarrollar la audición y el lenguaje.

Según explicaron sus familiares, la situación se ve agravada por la falta de cobertura. Los fondos disponibles no alcanzan y la pensión correspondiente no está siendo otorgada, en un contexto donde numerosos trámites vinculados a discapacidad se encuentran paralizados. Además, ninguna obra social ni empresa de medicina prepaga acepta afiliarla, ya que no quieren hacerse cargo de la cobertura de la operación.

El costo total de la intervención asciende a 6 millones de pesos, monto que corresponde a los implantes necesarios para la cirugía, una cifra imposible de afrontar para la familia sin ayuda solidaria.

Por este motivo, se lanzó una colecta abierta a toda la comunidad. Quienes deseen colaborar y aportar su granito de arena pueden hacerlo mediante una transferencia al siguiente alias:

Alias: Batista.mony

Titular: Batista Miriam

La familia agradece profundamente cualquier tipo de ayuda y el acompañamiento de la comunidad en este difícil momento, con la esperanza de que Ashley pueda acceder a la intervención que necesita para tener un mejor futuro.

Redacción de 7Paginas