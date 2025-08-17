“Colegio Sagrada Familia un sueño compartido para renovar el gimnasio escolar”

“Estamos felices y agradecidos porque sentimos el acompañamiento de todos. Queremos que cada persona que haya pasado por la escuela se sienta parte de este cambio”, expresó Gisondo.

El proyecto comenzó con la idea de convocar a 400 personas dispuestas a aportar $20.000 cada una, pero rápidamente se amplió la modalidad de colaboración: “Hay quienes no pueden aportar ese monto, pero ayudan con lo que tengan, desde $500 hasta $1.500, o incluso difundiendo el proyecto. Lo importante es sumar, no la cantidad”, remarcó el rector.

En menos de una semana, ya se alcanzó la mitad del objetivo inicial, y la campaña continúa creciendo gracias al entusiasmo de estudiantes, docentes y familias. Los alumnos de distintos cursos también se han sumado con propuestas creativas, como la realización de videos promocionales para motivar la participación.

Gisondo destacó que la renovación del gimnasio no es solo una obra física, sino una inversión en el presente y el futuro de los jóvenes: “Queremos que los chicos puedan desarrollarse en un ambiente saludable y confortable. Aquí no solo se enseñan contenidos académicos, también se forman personas con valores, preparadas para enfrentar el mundo con herramientas sólidas”.

El rector recordó que todas las mejoras realizadas en los últimos años desde la modernización de baños, la instalación de aire acondicionado en las aulas, la colocación de cámaras de seguridad, hasta la construcción de nuevos sanitarios y salas, han sido posibles gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad escolar y al aporte de las cuotas mensuales. Sin embargo, este proyecto es voluntario y abierto a todos: “Nadie está obligado y nadie será excluido. Esto es puro espíritu solidario”, afirmó.

Además, el colegio continúa desarrollando actividades y programas que fortalecen la formación integral de los estudiantes: Olimpiadas de Matemáticas, talleres de oratoria, veladas teatrales, encuentros deportivos y propuestas tecnológicas como la creación de una sala de informática totalmente equipada.

“Si algo nos identifica a los federenses es la solidaridad. Estoy seguro de que lo vamos a lograr, con la ayuda de exalumnos, familias, docentes y de todos aquellos que quieran apostar a la educación”, concluyó Gisondo.

Quienes deseen sumarse pueden hacerlo mediante transferencia al alias «sagrada108», acercarse a la institución o comunicarse con la secretaría para conocer las formas de colaborar.

Fuente y Redacción- La Última Campana