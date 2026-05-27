Colello anunció un aumento del 30% en las becas del Instituto Becario y confirmó una suba en las solicitudes

La medida dispuesta por el Ejecutivo representa un incremento del 30% en el acompañamiento económico destinado a sostener las trayectorias educativas en todo el territorio provincial.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, subrayó el esfuerzo fiscal de la provincia:»Hoy estamos anunciando un aumento cercano al 30 por ciento en las becas del Instituto Becario, que se suma a una actualización acumulada del 670 por ciento desde el inicio de la gestión. Es un dato que refleja una decisión política muy clara del gobernador Rogelio Frigerio de acompañar más y mejor a los estudiantes entrerrianos, incluso en un contexto económico y fiscal complejo».

El funcionario explicó que este logro responde a una optimización de los recursos públicos: “No se trata de gastar más, sino de administrar mejor. Cada peso que antes se destinaba a programas que no tenían impacto directo en la trayectoria educativa, hoy se redirecciona para fortalecer el sistema de becas.

Decidimos dejar atrás una lógica donde muchas veces el Estado financiaba estructuras y no acompañaba suficientemente a los estudiantes”.Círculo virtuoso y evaluación de 26.000 trámites

Por su parte, el director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, aseguró que la medida busca acercarse a valores históricos para que la beca represente un incentivo real y útil.

Asimismo, recordó el origen de los fondos que sustentan el sistema: “Este esfuerzo del gobierno provincial también es posible gracias al aporte de los profesionales entrerrianos, ya que los programas dependen del cumplimiento del Impuesto al Ejercicio de las Profesiones Liberales.

Es un círculo virtuoso donde las futuras generaciones reciben esta ayuda de quienes hoy tributan para darle esa misma posibilidad a miles de jóvenes”.

Berdiñas reveló además que se registró un crecimiento sustancial en la demanda del beneficio para este ciclo lectivo: “Hay 26.000 trámites que se están evaluando por el personal del Becario; siempre con una mirada muy humana para que ningún chico que cumpla sus requisitos se quede sin su beca”.Calendario de pagos y nuevos montos oficiales

La aplicación del aumento presenta dinámicas diferenciadas según el nivel educativo:Nivel Secundario (Período 2026-2027): La medida rige desde este mes de mayo inclusive, coincidiendo con la apertura del calendario de pagos.

A quienes ya contaban con el beneficio aprobado se les abonó la diferencia correspondiente mediante una planilla complementaria.Nivel Terciario y Universitario (Período 2026):

El cronograma de pagos comenzará a liquidarse formalmente a partir del mes de junio, ya con el incremento impactado de forma directa.

Cabe recordar que el organismo abona sus beneficios en un total de nueve tramos mensuales.

Con la actualización del 30% implementada, la escala de montos mensuales quedó configurada de la siguiente manera:

Nivel Educativo

Nuevo Monto Mensual

Secundario$50.000Terciario$70.000Universitario$100.000