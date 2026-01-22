Colello detalló cómo encontraron las cámaras en el despacho de Frigerio: “A alguien le molesta lo que estamos haciendo”

“A nadie le gusta que lo espíen, y cuando se trata del gobernador de una provincia la connotación es doblemente negativa”, afirmó Colello al dimensionar la gravedad del hecho, que salió a la luz este miércoles tras un procedimiento de seguridad interno.

Según explicó el funcionario, el hallazgo se produjo de manera circunstancial. “Nos llamó la atención que había algo parecido a sensores de movimiento cuando en las oficinas no había alarmas. Eso despertó la inquietud y derivó en el llamado al ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, para que intervenga, aplique el protocolo correspondiente y podamos entender a qué respondían esos dispositivos”, relató.

Tras el relevamiento técnico, se confirmó que detrás de esos supuestos sensores había cámaras con capacidad de grabar audio y video. “Es una situación muy desagradable, pero sobre todo de una gravedad institucional muy grande, porque estaban ubicadas en las oficinas del gobernador y de la Secretaría General”, sostuvo Colello, quien además remarcó que aún no se sabe desde cuándo estaban instaladas.

El secretario General fue enfático al descartar cualquier tipo de autorización oficial. “Podemos confirmar con absoluta certeza que no fueron instaladas con nuestra voluntad ni informados por ninguna dependencia del Estado con competencia en el tema”, aseguró, calificando el hecho como una “interferencia dentro de un ámbito privado”, agravada por tratarse del despacho del gobernador.

En ese sentido, precisó que se trataba de tres dispositivos: uno ubicado en la oficina del gobernador, otro en el pasillo que la conecta con la Secretaría General y un tercero dentro de esa dependencia. “A nadie le gusta que lo espíen, y cuando se trata del gobernador de una provincia la connotación es doblemente negativa”, reiteró.

Colello también reclamó una rápida actuación de la Justicia. “Pedimos que la Justicia actúe lo antes posible. Son prácticas que tenemos que dejar atrás y que nos remiten a épocas oscuras que nadie quiere volver a vivir”, expresó.

En la misma línea, vinculó el hecho con posibles resistencias a los cambios impulsados por la actual gestión provincial. “Evidentemente a alguien le molesta todo lo que estamos haciendo, las transformaciones que estamos llevando adelante en la provincia”, manifestó.

Finalmente, el funcionario explicó que, de acuerdo a los especialistas que intervinieron, los dispositivos estaban conectados a la corriente eléctrica, lo que les permitía grabar y transmitir información. “Se trata de cámaras ocultas detrás de sensores de movimiento, con capacidad de grabar audio, ubicadas en oficinas donde ni el gobernador ni yo dimos autorización”, concluyó, en esta nota consignada a 7Paginas.