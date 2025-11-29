Colello: “El gran protagonista del turismo es el sector privado, por eso hicimos un mapa para las inversiones turísticas”

Colello celebró los resultados del último fin de semana largo, que dejó más del 95% de ocupación en Entre Ríos, ubicando a la provincia por encima de la media nacional. “Fue una antesala auspiciosa de la temporada que se viene. Entre Ríos tiene termas, ríos, paisajes, atardeceres, carnavales, pesca, fiestas populares y, sobre todo, tiene a su gente”, destacó.

“El turismo es una industria que genera trabajo privado”

El funcionario señaló que la política turística provincial se basa en una estrategia compartida: “Esto no es solo tarea del Estado. Los protagonistas son los emprendedores, prestadores y empresarios. El turismo es una industria que está entre las principales generadoras de empleo privado”.

En ese sentido, enumeró las herramientas creadas para fortalecer al sector, como el Ente Mixto de Turismo, que articula acciones entre lo público y lo privado, las Microregiones turísticas, para ordenar y potenciar la oferta en todo el territorio, el mapa de oportunidades de inversión turística, una guía para atraer capitales, y la inclusión del turismo en la ley Rini, con beneficios fiscales para quienes inviertan en la provincia.

“Trabajamos para generar un ambiente favorable a las inversiones. Queremos que quienes apuesten al turismo encuentren condiciones claras y una provincia que los acompaña”, afirmó Colello.

Una provincia con múltiples atractivos

El secretario general remarcó la variedad de propuestas que Entre Ríos ofrece durante el verano: playas, termas, fiestas tradicionales, carnavales, pesca y una ubicación geográfica privilegiada. “Tenemos millones de motivos para que nos visiten. Y lo más importante es que quienes vienen, siempre se van con ganas de volver”, expresó.

“Carpi”, el embajador turístico

Durante la presentación también estuvo presente “Carpi”, la mascota que se convirtió en símbolo del turismo entrerriano. Colello sonrió al mencionarlo: “Carpi es una estrella. Más allá de la simpatía, lo que transmite es real: Entre Ríos tiene con qué competir entre los destinos más elegidos del país”.

Finalmente, el funcionario resaltó que la directiva del gobernador es clara: generar empleo genuino. “Impulsar el turismo es acompañar ese objetivo. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que Entre Ríos ocupe el lugar que merece en el mapa turístico nacional”, concluyó.

Redacción de 7Paginas