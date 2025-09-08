Colello: “En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo”

“El kirchnerismo sigue queriendo volver, necesita del Estado para sobrevivir. Por eso en Entre Ríos tomamos una decisión: dejar de lado los personalismos y los egos, porque no vamos a ser funcionales a que vuelva el pasado”, sostuvo el funcionario.

Una alternativa que mire hacia adelante

Colello subrayó que el compromiso de la gestión entrerriana es “con la gente y con las verdaderas necesidades de la provincia”, y remarcó que el desafío es consolidar una alternativa superadora:

“Desde aquí vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo, consolidando una alternativa que mire hacia adelante y que dé respuestas reales a los problemas de la gente”, afirmó.

Relación con el gobierno nacional

El dirigente reconoció que dentro de los espacios que hoy gobiernan existen diferencias, pero llamó a corregir los errores sin volver al populismo.

“Tenemos matices entre los que compartimos el norte, claro que sí. Sabemos que hay cosas que deben mejorarse y que es imprescindible escucharnos más. Que se cambie lo que se tenga que cambiar, que se corrija lo que haya que corregir, pero sin volver al populismo que nos llevó a convivir con déficit, inflación y pobreza estructural”, expresó.

Advertencia electoral

Finalmente, Colello advirtió sobre los riesgos de no actuar con responsabilidad en el proceso electoral. “La imagen de la expresidente -presa- festejando en su balcón nos muestra con crudeza a dónde podemos terminar si no despertamos en octubre”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas