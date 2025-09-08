7PAGINAS

Lunes 8 de septiembre de 2025
Colello: “En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo”

En plena recta hacia las elecciones de octubre, el secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, lanzó un fuerte mensaje político a través de su cuenta en la red social X, donde expresó su rechazo a un eventual regreso del kirchnerismo al poder, al que calificó como una amenaza para el futuro del país.
Redacción 7Paginas

“El kirchnerismo sigue queriendo volver, necesita del Estado para sobrevivir. Por eso en Entre Ríos tomamos una decisión: dejar de lado los personalismos y los egos, porque no vamos a ser funcionales a que vuelva el pasado”, sostuvo el funcionario.

Una alternativa que mire hacia adelante

Colello subrayó que el compromiso de la gestión entrerriana es “con la gente y con las verdaderas necesidades de la provincia”, y remarcó que el desafío es consolidar una alternativa superadora:

“Desde aquí vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo, consolidando una alternativa que mire hacia adelante y que dé respuestas reales a los problemas de la gente”, afirmó.

Relación con el gobierno nacional

El dirigente reconoció que dentro de los espacios que hoy gobiernan existen diferencias, pero llamó a corregir los errores sin volver al populismo.

“Tenemos matices entre los que compartimos el norte, claro que sí. Sabemos que hay cosas que deben mejorarse y que es imprescindible escucharnos más. Que se cambie lo que se tenga que cambiar, que se corrija lo que haya que corregir, pero sin volver al populismo que nos llevó a convivir con déficit, inflación y pobreza estructural”, expresó.

Advertencia electoral

Finalmente, Colello advirtió sobre los riesgos de no actuar con responsabilidad en el proceso electoral. “La imagen de la expresidente -presa- festejando en su balcón nos muestra con crudeza a dónde podemos terminar si no despertamos en octubre”, concluyó.

