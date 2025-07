Colello: “Esta provincia estaba fundida cuando la agarramos y la estamos ordenando”

En declaraciones al programa radial A Quién Corresponda (Radio Plaza 94.7), Colello abordó temas clave como las recientes medidas del Gobierno nacional –incluyendo la reestructuración del INTA y el cierre de Vialidad Nacional–, el impacto en la provincia, y el posicionamiento del gobernador Frigerio frente a la administración nacional.

Acompañamiento crítico al Gobierno Nacional

Colello aclaró que el gobierno entrerriano no actúa pensando en beneficios electorales, sino en “coincidir o no con las medidas”. En ese sentido, dijo que se acompaña la lógica de “gastar menos de lo que entra”, pero remarcó: “Hay un montón de otras cosas que no compartimos”.

Señaló como ejemplo la actitud de Frigerio, a quien definió como “el primer gobernador que se plantó y le hizo dos juicios al Gobierno nacional”, diferenciándolo de aquellos que “gritan para parecer valientes, pero no actúan”. “En lo concreto, ¿qué otro gobernador en la historia de Entre Ríos se enfrentó de esta forma?”, desafió.

Críticas a gestiones anteriores y defensa de la obra pública

El funcionario provincial cuestionó con dureza a quienes gobernaron antes: “Muchos que tuvieron roles protagónicos hoy se ponen a dar lecciones como si no hubieran llevado al país y a la provincia a esta situación”. Y agregó: “Frigerio hace lo que nunca antes se hizo: equilibró las cuentas, mantuvo la obra pública y redujo el déficit de la Caja de Jubilaciones”.

Frente al cierre de Vialidad Nacional, Colello fue tajante: “Es una de las cosas que no compartimos. Si el Gobierno nacional no hace obra pública, alguien tiene que hacerla. Por eso propusimos dos leyes para redistribuir los fondos: una sobre los ATN y otra sobre los fondos fiduciarios”.

Reordenamiento del Estado: horas extra, contratos y salarios

Consultado por el recorte en horas extra a estatales, lo calificó como parte de un “ordenamiento general”. “Afecta sólo a 4.000 de los 90.000 empleados públicos”, aclaró, y explicó que las horas extras deben volver a cumplir su función real, no ser parte del salario habitual.

Destacó que se eliminaron contrataciones irregulares, se puso fin a los contratos de obra, y que ahora cada designación a planta permanente se realiza por concurso público. Además, se congelaron los sueldos de los funcionarios y se eliminaron los gastos reservados.

Relación con los demás poderes y mensaje a la dirigencia

Sobre las investigaciones periodísticas que involucran al Poder Judicial, Colello afirmó: “No me voy a ocupar de lo que hacen otros poderes. Nosotros estamos haciendo lo que la gente nos pidió: ordenar una provincia que estaba fundida”.

En esa línea, instó a la Legislatura y al Poder Judicial a “mirarse y revisar sus propios gastos”, como hizo el Ejecutivo, al tiempo que destacó: “Suficiente quilombo tenemos para resolver como para encima ocuparnos de ver qué hacen otros”.

Elecciones y futuro político

Al referirse al proceso electoral, Colello dijo que primero se debe definir el Frente electoral y advirtió que “los entrerrianos no quieren ser funcionales al regreso del kirchnerismo”. Confirmó que Frigerio no estará en el acto del 9 de julio junto a Milei en Tucumán, sino en actividades dentro de la provincia, sin que eso signifique una ruptura.

Finalmente, descartó cualquier candidatura propia: “Estoy muy contento con el rol que tengo. Esta elección intermedia nacional nos desenfoca del trabajo que tenemos que hacer todos los días para poner de pie a Entre Ríos”.

Con información de Analisis

Redacción de 7Paginas