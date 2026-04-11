Colello puso el foco en la reforma de la Caja y la coordinación con municipios ante la caída de la recaudación

Según supo 7Paginas, estas declaraciones se dieron tras una serie de reuniones mantenidas con intendentes de distintos signos políticos, donde se abordaron tanto la situación financiera como los principales desafíos de gestión. “Estar cerca de los problemas y escuchar a los vecinos es parte de una agenda permanente del gobernador”, señaló el funcionario.

En ese marco, Colello advirtió que la disminución de ingresos afecta a todos los niveles del Estado y obliga a optimizar el uso de los recursos disponibles. “Tenemos que agudizar, armonizar y articular la buena utilización de los recursos”, sostuvo.

Uno de los ejes centrales fue la situación de la Caja de Jubilaciones de la provincia, cuyo déficit calificó como “estructural” y de fuerte impacto en las cuentas públicas. Según precisó, el desbalance ronda los 400.000 millones de pesos, una cifra que, graficó, equivale al consumo anual de energía de los entrerrianos.

“El problema no se explica solo por lo que envía o no la Nación, sino también por cómo administramos nuestros propios recursos”, afirmó, y planteó la necesidad de dar un debate tanto a nivel nacional como provincial.

En ese sentido, el funcionario consideró clave revisar el destino de los fondos públicos: “Tenemos que preguntarnos qué cambios podemos hacer para que los impuestos no se destinen a sostener déficits, sino a mejorar servicios y potenciar el desarrollo”.

Colello también se refirió al contexto económico general y aseguró que la caída de la recaudación es una de las más pronunciadas de los últimos años, incluso por debajo de los niveles registrados durante la pandemia o la crisis de 2001. Frente a este escenario, propuso avanzar hacia una reducción progresiva de la carga tributaria.

“Creemos que el camino es discutir una estructura más equilibrada, eliminando impuestos distorsivos y revisando tasas que no tienen contraprestación directa”, expresó.

En cuanto a la relación con los municipios, destacó que el gobierno provincial mantiene una política de acompañamiento sin distinción partidaria. “Una vez que terminan las elecciones no hay signos políticos. Queremos que a todos los municipios les vaya bien, porque son la primera línea de contacto con los vecinos”, afirmó.

Además, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para afrontar la coyuntura actual. “La articulación entre municipios, provincia y Nación no es solo una necesidad, sino una forma de gestión”, indicó.

Finalmente, el secretario general aseguró que la provincia avanza en un proceso de modernización del Estado, con el objetivo de reducir gastos improductivos y mejorar la eficiencia. “Buscamos liberar recursos para destinarlos a áreas prioritarias como educación, salud y seguridad. Ese es el camino para transformar la realidad de los entrerrianos”, concluyó.