Colisión entre un auto y una moto dejó un lesionado en Chajarí

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el siniestro involucró a un automóvil Ford Fiesta y una motocicleta Gilera Smash, que por razones que se tratan de establecer colisionaron en plena bocacalle.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor resultó lesionado y fue trasladado en ambulancia al hospital Santa Rosa, donde los médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó personal policial y de emergencias, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Redacción 7Paginas