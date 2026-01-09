Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Las actividades se desarrollan en un contexto de creciente preocupación por el proyecto de instalación de una megaplanta industrial de combustibles sintéticos en la margen uruguaya del río, frente a las costas de Colón. Desde distintos sectores se advierte que la posible localización de un emprendimiento de gran escala a escasos kilómetros del ejido urbano genera inquietudes vinculadas al uso intensivo del agua, el impacto ambiental y paisajístico, y las consecuencias socioeconómicas, especialmente en una ciudad cuyo modelo de desarrollo está fuertemente ligado al turismo, la naturaleza y la calidad de vida.

Desde la Municipalidad de Colón se acompaña estas instancias como espacios de expresión democrática y compromiso colectivo, destacando la importancia de fortalecer la concientización ambiental, la participación ciudadana y el respaldo a las gestiones institucionales que se vienen realizando ante organismos provinciales, nacionales y binacionales.

Un río compartido, una responsabilidad común

El Río Uruguay no solo representa un límite geográfico entre dos países, sino también un ecosistema compartido por múltiples comunidades que dependen de su preservación. Su biodiversidad, su valor paisajístico y su rol estratégico en la actividad turística y productiva lo convierten en un patrimonio fundamental para Colón y toda la microrregión.

En ese sentido, desde el Municipio se remarcó la necesidad de aprender de experiencias pasadas en la cuenca del río Uruguay, como el conflicto generado por la instalación de la pastera Botnia, que dejó profundas consecuencias sociales y diplomáticas. A partir de esos antecedentes, se insiste en la importancia de anticiparse, promover el diálogo binacional y exigir estudios ambientales rigurosos y decisiones responsables.

Cronograma de actividades

Las jornadas de movilización se desarrollarán de la siguiente manera:

Sábado 10 de enero

Salida: Rotonda Bajo Termas

Destino: Plaza Washington

Convocatoria: 19:00 horas

Domingo 11 de enero

Salida: Plaza Washington

Actividad: Caravana al Puente Internacional

Convocatoria: 18:00 horas

Desde la organización se informó que ambas actividades serán pacíficas y abiertas a toda la comunidad. Asimismo, se solicitó a los participantes mantener una conducta ordenada, respetar las indicaciones durante los recorridos y priorizar la seguridad vial, la convivencia y el cuidado del espacio público.

Finalmente, la Municipalidad de Colón señaló que continuará informando a través de sus canales oficiales sobre las acciones vinculadas a la defensa del Río Uruguay, las instancias de participación ciudadana y las gestiones institucionales en defensa del ambiente y del desarrollo sostenible de la ciudad.