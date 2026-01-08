Colón: Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y continúa con una evolución favorable en Brasil

La información fue confirmada por el propio jefe comunal a través de un mensaje difundido en las redes oficiales del Municipio, en el que destacó que Gimena se encuentra sin respirador, sin sedantes y plenamente lúcida, marcando un avance clave en su recuperación.

“Después de un proceso largo y doloroso, pudo superar ese estado crítico de salud en el que estaba”, expresó Walser, visiblemente emocionado, al tiempo que agradeció las innumerables muestras de afecto, apoyo y oraciones recibidas desde distintos puntos del país.

Según se informó, el próximo paso será aguardar los resultados de estudios y análisis vinculados a las múltiples fracturas que sufrió, especialmente en la cadera y otras partes del cuerpo, para evaluar cómo continuará el tratamiento. En ese sentido, el intendente manifestó su esperanza de que en los próximos días pueda recibir el alta médica y regresar a la ciudad de Colón.

Cabe recordar que el accidente ocurrió en Brasil y que Walser viajaba junto a su esposa y sus hijos, quienes afortunadamente no sufrieron lesiones de gravedad. Desde entonces, el intendente permanece acompañando a Gimena durante todo el proceso de recuperación.

Finalmente, Walser volvió a agradecer el acompañamiento permanente de la comunidad y remarcó que la evolución favorable de su esposa es vivida como un verdadero milagro, destacando la fuerza y el amor recibidos en este difícil momento.