Colón: se hicieron pasar por empleados de ENERSA y robaron dinero

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el accionar consistió en un ardid engañoso, mediante el cual los individuos aparentaban cumplir funciones técnicas para luego aprovechar la confianza de los propietarios y cometer el hurto.

Las autoridades confirmaron que este modus operandi se ha registrado recientemente en distintos puntos de la provincia, motivo por el cual se recomienda extremar las precauciones.

Desde ENERSA recordaron que su personal siempre se encuentra debidamente identificado, con credenciales visibles y vehículos oficiales. Además, aconsejan a la ciudadanía que, ante cualquier duda, no permita el ingreso de personas al domicilio y se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana.

Alerta por nueva modalidad de estafa virtual

En paralelo, la Policía de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, emitió una advertencia sobre una nueva maniobra delictiva que se está propagando en distintas provincias del país, conocida como “el mensaje equivocado”.

Esta modalidad comienza con un mensaje desde un número desconocido, simulando ser un error o un saludo casual. A partir de allí, los estafadores buscan generar confianza con la víctima para luego conducirla hacia sitios falsos, inversiones fraudulentas o enlaces que roban datos personales y bancarios.

Las autoridades reiteran el llamado a la precaución y recomiendan no responder mensajes de desconocidos, no compartir información sensible y denunciar cualquier intento de estafa ante la policía o las fiscalías especializadas en delitos informáticos.