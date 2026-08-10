Colón: tensión durante la inauguración del local de La Libertad Avanza

La inauguración de la nueva sede partidaria de La Libertad Avanza en la ciudad de Colón estuvo marcada por un momento de tensión protagonizado por una vecina que se acercó al lugar para expresar sus cuestionamientos a los dirigentes y militantes que participaban del acto.

La actividad se desarrolló este sábado en el local ubicado sobre calle San Martín y contó con la presencia del diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos, Roque Fleitas, además de la ex candidata a intendenta Zuly Cauzzi, los concejales Frencia y Liberman y militantes provenientes de distintos puntos de la provincia.

Según se observa en este video replicado por 7Paginas, una mujer que transitaba por las inmediaciones se detuvo frente al local y comenzó a cuestionar a los dirigentes presentes por la situación que atraviesa el país.

Sus planteos estuvieron relacionados principalmente con las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias, la atención médica y el acceso a tratamientos, como en su caso ya que se escucha claramente que debe reunir fondos para que un familiar pueda acceder a una intervención quirúrgica de alta complejidad y el origen de esta exaltación habría sido la falta de respuesta.

El momento generó tensión entre la mujer y algunos de los militantes que participaban de la inauguración. De acuerdo con lo publicado junto a las imágenes, algunos presentes respondieron con insultos, risas y burlas, en lugar de entablar un diálogo con la vecina.

La escena se produjo en el marco de una jornada de celebración para el espacio libertario, que continúa avanzando en la apertura de locales partidarios en distintas ciudades entrerrianas.

En un contexto marcado por fuertes discusiones sobre el rumbo económico del país, la situación social y el acceso a servicios esenciales, los espacios partidarios no solamente enfrentan el desafío de organizar a sus militantes, sino también el de escuchar las demandas que surgen en la calle.

Porque mientras para los militantes la apertura de una nueva sede representa un paso adelante en la construcción partidaria, fuera de esas paredes también existe una sociedad que atraviesa problemas concretos y reclama respuestas.

Interna

Cabe mencionar que, en Colón, la inauguración reunió a referentes provinciales, regionales y locales del espacio, pero también fue un encuentro donde se pudo observar la disputa de espacios y territorios de algunos referentes, como el caso concreto de Concordia donde ciertos libertarios que responden al Dr. Cabrera o al funcionario Vidoni ya no se juntan ni para las fotos.