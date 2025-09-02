7PAGINAS

Lunes 1 de septiembre de 2025
Colonia Adela fue sede de una jornada de capacitación de cooperativas de agua potable

El pasado sábado 30 de agosto, la localidad de Colonia Adela, en el departamento Concordia, fue escenario de una capacitación destinada a cooperativas de agua potable, con la participación de referentes de distintas localidades entrerrianas.
Redacción 7Paginas

Según se informó a 7Paginas, el encuentro fue organizado por la Federación de Cooperativas de Agua Potable de Entre Ríos (Fecaper) y contó con una importante concurrencia. La apertura estuvo a cargo del presidente de la entidad, Juan Hiembüchner, quien alentó a los presentes a “defender estas instituciones solidarias” y destacó la necesidad de un trabajo responsable y comprometido de consejeros y síndicos.

En nombre de la cooperativa anfitriona dieron la bienvenida la secretaria Angélica Vázquez y el tesorero Enrique Rodríguez, quienes agradecieron la presencia de las cooperativas visitantes y resaltaron la importancia de fortalecer estos espacios de formación.

La jornada se desarrolló en un ambiente de camaradería y con una organización destacada por parte de la cooperativa local, que ofreció cómodas instalaciones y una atención elogiada por todos los asistentes.

Temáticas abordadas

El contador Diego Perina expuso sobre trámites impositivos claves para las cooperativas, como la exención en ganancias, y respondió consultas vinculadas a las exigencias bancarias.

Luego, el tesorero de Fecaper, Sergio Viola, explicó en detalle los alcances de la Resolución INAES 756/25 sobre el Registro de Asociados, haciendo hincapié en la preparación de la documentación en formato digital para facilitar su presentación.

Más tarde, la técnica en Cooperativas y Mutuales Amalia López abordó el valor de la formación de consejeros, sus funciones y responsabilidades dentro de una entidad cooperativa.

Finalmente, la presidenta del Instituto de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos, Lic. María Laura Renoldi, cerró la capacitación destacando el rol fundamental de la doctrina cooperativa en la construcción de “una sociedad más justa, igualitaria y solidaria”.

Reconocimiento y cierre

La actividad también fue propicia para rendir un sentido homenaje a Eduardo León, ex consejero de Fecaper y trabajador de la Cooperativa de Benito Legerén, recientemente jubilado. Su labor y compromiso a lo largo de los años fueron reconocidos por sus pares.

La jornada concluyó con un almuerzo de camaradería, en el que reinó la alegría y el espíritu de unidad entre cooperativas hermanas, consolidando una vez más el camino de fortalecimiento institucional del movimiento cooperativo entrerriano.

 