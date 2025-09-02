Colonia Adela fue sede de una jornada de capacitación de cooperativas de agua potable

Según se informó a 7Paginas, el encuentro fue organizado por la Federación de Cooperativas de Agua Potable de Entre Ríos (Fecaper) y contó con una importante concurrencia. La apertura estuvo a cargo del presidente de la entidad, Juan Hiembüchner, quien alentó a los presentes a “defender estas instituciones solidarias” y destacó la necesidad de un trabajo responsable y comprometido de consejeros y síndicos.

En nombre de la cooperativa anfitriona dieron la bienvenida la secretaria Angélica Vázquez y el tesorero Enrique Rodríguez, quienes agradecieron la presencia de las cooperativas visitantes y resaltaron la importancia de fortalecer estos espacios de formación.

La jornada se desarrolló en un ambiente de camaradería y con una organización destacada por parte de la cooperativa local, que ofreció cómodas instalaciones y una atención elogiada por todos los asistentes.

Temáticas abordadas

El contador Diego Perina expuso sobre trámites impositivos claves para las cooperativas, como la exención en ganancias, y respondió consultas vinculadas a las exigencias bancarias.

Luego, el tesorero de Fecaper, Sergio Viola, explicó en detalle los alcances de la Resolución INAES 756/25 sobre el Registro de Asociados, haciendo hincapié en la preparación de la documentación en formato digital para facilitar su presentación.

Más tarde, la técnica en Cooperativas y Mutuales Amalia López abordó el valor de la formación de consejeros, sus funciones y responsabilidades dentro de una entidad cooperativa.

Finalmente, la presidenta del Instituto de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos, Lic. María Laura Renoldi, cerró la capacitación destacando el rol fundamental de la doctrina cooperativa en la construcción de “una sociedad más justa, igualitaria y solidaria”.

Reconocimiento y cierre

La actividad también fue propicia para rendir un sentido homenaje a Eduardo León, ex consejero de Fecaper y trabajador de la Cooperativa de Benito Legerén, recientemente jubilado. Su labor y compromiso a lo largo de los años fueron reconocidos por sus pares.

La jornada concluyó con un almuerzo de camaradería, en el que reinó la alegría y el espíritu de unidad entre cooperativas hermanas, consolidando una vez más el camino de fortalecimiento institucional del movimiento cooperativo entrerriano.