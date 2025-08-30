7PAGINAS

Sábado 30 de agosto de 2025
Colonia Alemana: un camión perdió su carga y por fortuna no hubo consecuencias mayores

Un importante accidente vial que pudo haber terminado en tragedia ocurrió en la noche de este viernes en jurisdicción de Colonia Alemana.
Redacción 7Paginas

Alrededor de las 23:20 horas, personal policial de la comisaría local fue alertado sobre un incidente ocurrido en el kilómetro 312 de la ruta, en sentido norte–sur, donde un camión que transportaba postes de luz perdió su carga.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron al conductor del transporte, quien relató que al salir con destino a la provincia de Santa Fe, las estacas de contención del acoplado cedieron, provocando que los postes se desestabilizaran y cayeran hacia un costado de la ruta. En consecuencia, el acoplado terminó detenido sobre la cinta asfáltica del carril derecho, obstaculizando el tránsito.

De inmediato se dio intervención al personal del Puesto Caminero Cerrito, quienes implementaron tareas de prevención y seguridad hasta que se logró normalizar la situación y retirar el vehículo con su carga.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni otros vehículos involucrados, aunque el episodio generó gran preocupación por el riesgo que representó en una zona de tránsito frecuente.

