Colonia Ayuí realiza obras de infraestructura vial con recursos municipales

La semana pasada, realizaron trabajos de construcción de cordón cuneta en las cuadras de Cortada Capilla San Ramón y Carlos Wallingre. Esta semana, continuarán las obras en otras arterias de la localidad.

«El cordón cuneta además de ordenar la trama vial y las veredas, contribuye al correcto escurrimiento del agua en días de lluvia, ayudando al mantenimiento de las calles», destacaron desde el Municipio que preside José Marticorena.

«Estas obras son un gran anhelo de nuestros vecinos y es decisión de la gestión del Intendente José Marticorena seguir mejorando los espacios públicos con recursos municipales», indicaron desde el Municipio.