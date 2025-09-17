Colonia Ayuí se prepara para celebrar el día del jubilado con un gran agasajo

La jornada promete ser una verdadera fiesta, con un asado preparado especialmente para agasajar a los asistentes, postres y sorteos que harán de la celebración un momento aún más emocionante. Pero eso no es todo, el grupo musical «Los Hermanos Miño» pondrá el ritmo con su música en vivo, invitando a todos a bailar y disfrutar al máximo.

“Se trata de un día especial, una oportunidad para rendir homenaje a nuestros vecinos jubilados, queremos que este día sea un reconocimiento a su labor y un espacio para que disfruten y compartan con otros, en un ambiente de alegría y celebración” comentó el Intendente José Marticorena.

Cabe destacar que la entrada al evento es gratuita para los jubilados de la localidad, con la única solicitud de que los asistentes lleven sus propios cubiertos. Desde la organización indican que, para asegurar el lugar en la fiesta, los jubilados de Colonia Ayuí pueden hacer su reserva en el Centro de Jubilados o comunicándose con el Área de Cultura de la Municipalidad de Colonia Ayuí a través de los teléfonos 3446 600331 o 345 4954226.

“Extendemos la invitación a todos los jubilados a sumarse a esta celebración, será un momento para compartir, recordar y disfrutar en compañía de amigos y seres queridos” expresó Marticorena.