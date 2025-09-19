Colonia Ayuí será sede de la gran final del “Desafío 4 Pueblos”

El “Desafío 4 Pueblos” es una propuesta innovadora que une a cuatro localidades entrerrianas mediante un calendario de competencias que combina deporte, turismo y naturaleza. El circuito consta de distancias de 5 y 10 kilómetros, diseñadas para poner a prueba tanto la resistencia como el espíritu aventurero de los participantes.

Las primeras tres fechas se desarrollaron con gran éxito en Los Charrúas, Federación y La Criolla, y será en Colonia Ayuí donde se dispute la gran final, que incluirá además la ceremonia de premiación.

Desde la organización destacaron a 7Paginas, que en cada instancia se entregaron medallas y trofeos para la clasificación general y por categorías, mientras que en la final habrá premios especiales, incluyendo premios en efectivo tanto para los ganadores generales como para los campeones de cada división.

Las inscripciones ya están disponibles a través del enlace www.encarrera.com.ar/colonia, y aclararon que también pueden anotarse aquellos corredores que no participaron de las fechas anteriores.

Otro atractivo es la remera oficial de la competencia, que será entregada a los primeros 150 inscriptos con pago confirmado, con talles sujetos a disponibilidad.

El “Desafío 4 Pueblos” se consolida así como un circuito regional de referencia, que promueve el deporte, la integración y el contacto con el entorno natural, con la mirada ya puesta en la segunda edición programada para 2026.