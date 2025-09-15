Colonia Ayuí: una familia fue embestida y el conductor del otro vehículo se dio a la fuga

Según datos aportados por la policía a 7Paginas, un Volkswagen Senda, conducido por un hombre que viajaba acompañado de su esposa y su hijo de tres años, fue impactado en la parte trasera por una camioneta de color oscuro. Tras el choque, el otro vehículo se dio a la fuga en dirección sur-norte por la autovía.

Cabe mencionar que en el lugar del hecho quedaron vestigios de carrocería que podrían servir como elementos de prueba en la investigación.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque sí se constataron daños materiales en el automóvil afectado.

Las autoridades iniciaron tareas de investigación para identificar al conductor que protagonizó el accidente y abandonó la escena sin prestar asistencia.