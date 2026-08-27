Colonia Ayuí: una familia pide ayuda para afrontar un costoso tratamiento

Una familia de Colonia Ayuí atraviesa un difícil momento y apela a la solidaridad de la comunidad para poder afrontar los elevados costos que demanda el tratamiento médico de Gonzalo Benjamín, un adolescente de 13 años que padece un complejo cuadro neurológico.

Según la documentación médica difundida por su familia a 7Paginas, el adolescente presenta displasia cortical y epilepsia farmacorresistente, una condición que continúa generando actividad epiléptica pese al tratamiento indicado.

Su médica tratante, especialista en Neurología Infantil, dejó constancia de que Gonzalo presenta una evolución desfavorable y que actualmente se encuentra en un proceso de reevaluación terapéutica, con nuevos estudios y valoración de modificaciones en las dosis y combinaciones de medicamentos.

Un estudio que tiene un costo millonario

Entre los estudios requeridos se encuentra un videoelectroencefalograma (VEEG) de 72 horas, cuyo presupuesto informado por el centro médico asciende a $5.808.000.

De acuerdo con el presupuesto difundido, el costo diario del estudio es de $1.936.000, contemplándose tres días de internación y monitoreo.

La situación representa un enorme esfuerzo económico para la familia, que comenzó a organizar diferentes actividades para reunir los fondos necesarios. Entre ellas realizan ventas de pollo, rifas y otras iniciativas solidarias, aunque reconocen que lo recaudado hasta el momento no alcanza para cubrir el objetivo debido al elevado monto que deben afrontar.

También evalúan un estimulador del nervio vago

La documentación médica señala además que, debido a su condición clínica, Gonzalo reúne criterios para la colocación de un estimulador del nervio vago (VNS).

La provisión del dispositivo se encuentra pendiente de evaluación por parte de una junta médica en Gualeguaychú.

Mientras continúa el proceso médico, la familia busca sumar el acompañamiento de vecinos y de todas aquellas personas que puedan colaborar para que el adolescente pueda acceder a los estudios y tratamientos que necesita.

La situación fue difundida públicamente por su mamá, con la esperanza de que el pedido pueda multiplicarse y llegar a más personas que estén dispuestas a colaborar.

Quienes puedan ayudar o quieran conocer las formas de colaborar pueden comunicarse directamente con la familia de Gonzalo para interiorizarse sobre las próximas actividades solidarias y los medios habilitados para realizar aportes.