Colonos de Federación se organizan para enfrentar la inseguridad

La situación se vio aún más agravada la semana pasada, cuando Prefectura Naval Argentina desbarató un millonario contrabando valuado en más de 20 millones de pesos en la misma colonia, sin que se tuvieran conocimiento de personas detenidas por este hecho.

Un llamado de atención a las autoridades

En diálogo con La Última Campana, el productor citrícola y vecino de Federación, Jorge Dri, expresó su preocupación por la escalada de delitos:

«Estamos haciendo un llamado de atención a la Policía, la Justicia y el Poder Político porque la situación en Colonia El Bizcocho es alarmante. Antes podía tratarse de hurtos aislados, pero ahora los robos se han vuelto algo sistemático y con un nivel de violencia cada vez mayor», señaló.

Ante esta creciente inseguridad, los vecinos han decidido organizarse en grupos de vigilancia y comunicación. «Nos cuidamos entre nosotros, avisamos cuando vemos movimientos sospechosos y tratamos de colaborar con la Policía. Pero hasta ahora, en todos los casos, los robos han quedado impunes, sin respuestas y sin recuperar lo sustraído», lamentó Dri.

Sospechas sobre nuevos habitantes del ex emplazamiento

Una de las principales preocupaciones de los vecinos es que los delincuentes podrían ser personas que han comenzado a radicarse en el ex emplazamiento de Federación. Según Dri, «hay gente que no se conoce y su comportamiento genera sospechas. Lo único que queremos es vivir tranquilos y no ser víctimas de estos robos».

Exigen respuestas concretas

Si bien los vecinos reconocen el accionar de la Policía y la predisposición de la Fiscalía, exigen resultados concretos. «La policía se hace presente, colabora, pero no hay detenidos ni se recuperan los elementos robados. No estamos acusando a nadie, pero necesitamos soluciones», enfatizó el productor.

A la espera de respuestas por parte de las autoridades, la comunidad de Colonia El Bizcocho seguirá organizándose para protegerse y exigir mayor seguridad en la zona.

Cobertura: Jorge Bravo-La Ultima Campana

Redacción de 7Paginas