Comenzaron a operar los vuelos comerciales en el aeropuerto de Concordia, “las expectativas son muchas” afirmó Schattenhofer”

El vuelo inaugural partió poco después de las 10:15 horas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arribó a nuestra ciudad pasadas las 11 de la mañana, con pasaje completo, quienes fueron recibidos por las autoridades del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC) y personal de la Subsecretaría de Turismo.

Federico Schattenhofer, presidente del EDAAC, manifestó su satisfacción por haberse concretado la llegada del primer vuelo comercial en más de una década por lo que agradeció a cada uno de los actores del sector público como privado, por haber puesto su tiempo para que esto se concretara.

“Nuestro deseo es que este sea el comienzo del crecimiento de una de las herramientas con las que contamos para el desarrollo de la región. Tener un aeropuerto de estas características e iniciar los vuelos comerciales, además de los privados, las expectativas son muchas” afirmó Schattenhofer.

Por su parte Francisco Errecart, CEO de Humming Airways, quien formó parte del pasaje, sostuvo en primer lugar la tranquilidad de que todo se haya desarrollado con normalidad, “teniendo aproximadamente 45 minutos de vuelo. Estuvimos acompañados de varios clientes que van a estar volando todas las semanas y para nosotros es sumamente positivo”.

Tras indicar que para Humming es importante poder concretar esta ruta, cumpliendo con todas las normas y la parte operativa, Errecart recordó que el próximo vuelo es el día jueves 4 de diciembre, despegando de Buenos Aires a las 17:00 horas y llegando a Concordia a las 17:50 horas para partir desde nuestra ciudad a las 18:50 horas y aterrizar en Aeroparque a las 19:05 horas.

Entre los tripulantes de este primer vuelo comercial estuvo presente el presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Embajador Alejandro Daneri, quien manifestó que “el vuelo fue excelente y eso tiene que ver mucho con la organización previa también. La rapidez con que uno puede embarcar, salir, ahorrar tiempo y estar aquí en Concordia, es fantástico”.

Claudia, otra pasajera que desembarcó de este primer vuelo comercial manifestó su alegría al “poder estar en Concordia, en este aeropuerto que ha quedado brillante y precioso, lo estábamos esperando hace mucho tiempo”.