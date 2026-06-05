Comenzaron en Concordia las jornadas de capacitación sobre información geoespacial y desarrollo territorial

La actividad reúne a especialistas, profesionales, estudiantes y representantes de organismos públicos de distintos puntos del país, consolidando a Concordia como un espacio de referencia para el intercambio de experiencias y la actualización en herramientas fundamentales para la planificación y gestión territorial.

Durante la apertura, el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda de la Municipalidad de Concordia, Pablo Ferreyra, sostuvo que “para nosotros es un honor que estas jornadas se desarrollen en nuestra ciudad. Esto sucede cuando hay voluntades que entienden que es una prioridad para el desarrollo de cualquier ciudad apostar fuertemente a una metodología de trabajo con rigurosidad científica y transferencia de conocimiento desde las universidades”.

Asimismo, remarcó la relevancia de recibir a referentes nacionales e internacionales de la temática: “Estas jornadas cuentan con la participación de especialistas de primer nivel y nos permiten mostrar nuestra ciudad, nuestras universidades y la calidad humana de los concordienses. No es una jornada más, es una instancia de mucho prestigio e importancia para Concordia” afirmó Ferreyra.

Por su parte, Marcelo Emery, responsable del área de IDERA en el Instituto Geográfico Nacional (IGN)subrayó la importancia de construir espacios de trabajo colaborativo en torno a la información geoespacial ya que “la gestión es transversal a todas las jurisdicciones y poder reunir en una misma mesa a instituciones, organismos y actores diversos es sumamente valioso para seguir fortaleciendo esta comunidad y contribuir a una mejor toma de decisiones que impacte en la calidad de vida de la población”.

El vicedecano de la UTN Regional Concordia, Marcelo Arlettaz, aseguró que “para nuestra universidad es un orgullo haber sido elegida como sede para estas jornadas. Entendemos que este tipo de propuestas fortalecen la formación académica, la ciencia y la tecnología, pero también la vinculación y la transferencia de conocimientos hacia la comunidad. Desde la UTN queremos ser parte de la solución a los desafíos que enfrentan nuestras ciudades y contribuir con el aporte de nuestros profesionales”.