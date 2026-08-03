Comenzaron las evacuaciones en Concordia ante la creciente del río Uruguay

Concordia ya sufre la creciente del río. Este lunes por la mañana, en viviendas ubicadas a la vera de avenida Maipú, comenzaron las tareas de evacuación preventiva. Diego Saure, secretario de Salud de la Municipalidad de Concordia, dio precisiones desde el lugar.

Puntualizó que, ante la creciente del río Uruguay (se mantiene en 11.25 metros a las 11:15 de este lunes), “se asiste a cinco o seis familias” en la zona de calle Maipú, en inmediaciones del arroyo Manzores que ha comenzado a desbordarse.

Precisó, en diálogo con el móvil de la emisora de El Entre Ríos en Concordia, que se traslada a familias a centros de evacuados como la ex Bagley (la mitad de las familias); mientras que la otra mitad de ubicará en domicilios de familiares. Indicó que hay otro centro de evacuados listo “y se están armando tres más”.

Recordó que, este domingo, “vine personalmente con la Brigada Forestal y les fuimos informando a la gente si tenía la posibilidad de ir a algún lugar propio o de algún conocido, de algún familiar, o los llevábamos a un Centro de Evacuados Municipal”.

Destacó que, desde el área que encabeza, se garantiza asistencia médica y social permanente en los centros de evacuados para lo que armaron un plan de trabajo con las áreas de Extramuros y Atención Primaria de la Salud “para asistir con profesionales médicos, de enfermería, de vacua y demás gente que está en esos lugares”.

Respecto a la continuidad de las actividades escolares de los menores afectados, entre otras actividades, Sauré contó que “eso lo tiene todo preparado la Secretaría de Desarrollo, igual que la manutención, el alimento y demás en los Centros de Evacuados”.

Fuente: El Entre Ríos – Oíd Mortales Radio