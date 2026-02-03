Comenzaron las inscripciones para los “21K Lago Salto Grande”

El evento es organizado por la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas y, como novedad destacada, este año no se incluirá la distancia de 42 kilómetros, concentrando la propuesta en las modalidades mencionadas.

Desde la organización informaron a 7Paginas que el proceso de inscripción se dividirá en tres etapas, cada una con valores diferenciados. En esta primera instancia, ya en marcha, los costos son de 25.000 pesos para los 10K y 21K, y 35.000 pesos en caso de optar por la remera oficial. En tanto, la distancia de 5K tiene un valor de 20.000 pesos sin remera y 30.000 pesos con remera.

Esta etapa inicial se extenderá hasta el 15 de marzo, fecha en la que se dará de baja a quienes no hayan formalizado el pago correspondiente.

Los circuitos de las tres distancias se desarrollarán íntegramente sobre asfalto, atravesando un entorno natural privilegiado que ofrece el Lago Salto Grande, con paisajes únicos que distinguen a esta competencia de cualquier otro circuito del país. Desde la organización aclararon además que no se trata de una prueba de trail, sino de una carrera urbana y de ruta.

Cabe recordar que en la edición anterior el cupo de participantes se completó con anticipación, por lo que se recomienda a los interesados finalizar el proceso de inscripción con tiempo para asegurar su lugar.

Toda la información detallada y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio web: www.encarrera.com.ar/21k